В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу

Об этом рассказал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев
Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев озвучил новые показатели, по которым будут приниматься решения о переходе к последнему, третьему этапу снятия ограничительный мероприятий.
- С целью оценки влияния снятия ограничительных мероприятий на дальнейшее развитие эпидситуации, Роспотребнадзором введены дополнительные показатели. Первый – среднесуточный показатель темпа прироста за календарную неделю, который при переходе на первый этап должен быть не более 2%. У нас в республике этот показатель составляет 1,8%. Снятие ограничений осуществлено. Среднесуточный показатель темпа прироста за две календарные недели, который при переходе на второй и третий этапы должен быть не более 1%. У нас на сегодня показатель превышает 2%. А также показатель темпа прироста первого дня следующего календарного периода, он должен характеризовать стабильную ситуацию, на сегодняшний день этот показатель в республике составляет 1,7%. Все три показателя рассчитываются еженедельно, - сообщил Сергей Ханхареев.
Ранее регионы России при смягчении режима ограничительных мер исходили из трёх основных критериев. Это коэффициент распространения инфекции в регионе не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – порядка 70.
В Бурятии в настоящий момент эти показатели соответствуют нормативным значениям, и коэффициент распространения инфекции составляет 0,9%, сообщили в правительстве республики.
Как сообщал «Байкал-Daily»,на 26 июня в Бурятии 2831 случай заражения COVID-19 (+56 за сутки).
Ограничения в Бурятии снимали постепенно. Так, с 1 июня начали работать турбазы и гостевые дома для местных жителей. Со 2 июня заработали торговые центры. 10 июня открылся общепит. 11 июня граждан начали пускать в парки.
Скоро в Бурятии откроются также фитнес-клубы, что было анонсировано накануне. А вот будут ли работать детские лагеря этим летом, пока неизвестно.
Масочный режим сохраняется в Бурятии минимум до 30 июня.
В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
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