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В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу

В Бурятии объяснили, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом рассказал главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев озвучил новые показатели, по которым будут приниматься решения о переходе к последнему, третьему этапу снятия ограничительный мероприятий.

- С целью оценки влияния снятия ограничительных мероприятий на дальнейшее развитие эпидситуации, Роспотребнадзором введены дополнительные показатели. Первый – среднесуточный показатель темпа прироста за календарную неделю, который при переходе на первый этап должен быть не более 2%. У нас в республике этот показатель составляет 1,8%. Снятие ограничений осуществлено. Среднесуточный показатель темпа прироста за две календарные недели, который при переходе на второй и третий этапы должен быть не более 1%. У нас на сегодня показатель превышает 2%. А также показатель темпа прироста первого дня следующего календарного периода, он должен характеризовать стабильную ситуацию, на сегодняшний день этот показатель в республике составляет 1,7%. Все три показателя рассчитываются еженедельно, - сообщил Сергей Ханхареев.

Ранее регионы России при смягчении режима ограничительных мер исходили из трёх основных критериев. Это коэффициент распространения инфекции в регионе не более единицы, свободный коечный фонд не менее 50% от нормативного и количество тестов на 100 тысяч населения в день – порядка 70.

В Бурятии в настоящий момент эти показатели соответствуют нормативным значениям, и коэффициент распространения инфекции составляет 0,9%, сообщили в правительстве республики.

Как сообщал «Байкал-Daily»,на 26 июня в Бурятии 2831 случай заражения COVID-19 (+56 за сутки).

Ограничения в Бурятии снимали постепенно. Так, с 1 июня начали работать турбазы и гостевые дома для местных жителей. Со 2 июня заработали торговые центры. 10 июня открылся общепит. 11 июня граждан начали пускать в парки.

Скоро в Бурятии откроются также фитнес-клубы, что было анонсировано накануне. А вот будут ли работать детские лагеря этим летом, пока неизвестно.

Масочный режим сохраняется в Бурятии минимум до 30 июня.
коронавирус профилактика
 
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