В Бурятии скончался 21-й пациент с коронавирусом

Накануне умерла 70-летняя женщина
27 июня в стационаре по улице Солнечная, 4 а, умерла 70-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.
- Пациентка длительное время страдала сахарным диабетом с развитием множественных осложнений, диабетическим поражением почек с исходом в терминальную почечную недостаточность, проводился гемодиализ, имелась ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь 3 ст. Находилась на лечении в отделении реанимации, на ИВЛ с 30 мая, - рассказали здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июня в инфекционном отделении Тункинской ЦРБ умер 62-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией.
Он находился на лечении в центральной районной больнице с 24 июня, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Пациент имел сопутствующие заболевания: последствия инсульта, симптоматическая эпилепсия, гипертоническая болезнь 3 ст., ожирение 3 ст., инвалидность 1 гр.
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