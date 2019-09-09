В Улан-Удэ пьяный водитель устроил массовое ДТП

ДТП произошло в самом центре города
Накануне вечером, 8 сентября, около 19.30 произошло массовое ДТП по улице Ербанова.
По словам очевидцев, водитель автомобиля «Audi» ехал на большой скорости. Перед пешеходным переходом он врезался в автомобиль, в результате столкнулись и другие машины. Всего водитель «Audi» «собрал» три автомобиля.
Все машины получили механические повреждения.
По предварительной информации, виновник ДТП был в алкогольном опьянении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в Иволгинском районе произошло крупное ДТП с участием автомобиля ГИБДД
. Пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских.
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