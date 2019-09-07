В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека









































Вчера, 6 сентября, около 17 часов в Иволгинском районе Бурятии, в трёх километрах от Иволгинска, в ДТП попал автомобиль ГИБДД. Служебный автомобиль врезался в «Тойоту Аристо», в результате чего травмы получили четыре человека, в том числе двое сотрудников полиции.- Водитель служебной автомашины, следуя по автодороге «Иволгинск – Каленово», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Аристо» под управлением 48-летнего гражданина. В результате ДТП двое сотрудников полиции и 59-летний мужчина, находившиеся в салоне служебного транспорта, а также водитель иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские находились при выполнении служебных обязанностей. Освидетельствование показало, что они трезвые.По данному факту в МВД по Бурятии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.