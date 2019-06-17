Тушение осложняет тлеющий торф
Четвёртый день продолжаются работы по проливке неэксплуатируемого здания по улице Пугачева в Улан-Удэ. Работы по тушению осложняются тем, что здание 50-х годов постройки утеплено плитами из прессованного торфа и грунта, который тлеет.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 13 июня. Причиной пожара стала неосторожность при проведении электрогазосварочных работ.
Большие клубы дыма были видны далеко вокруг. Местные жители также жаловались на сильный запах пластика от пожара.
За выходные в Бурятии произошло 33 пожара, большинство, из которых возгорания мусора и сухой травы. Погибших и пострадавших нет.
Ночью 15 июня на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на складе в городе Северобайкальск Северо-Байкальского района. На момент прибытия первого подразделения горела крыша помещения. Огонь уничтожил крышу склада, повреждены гаражи на общей площади 322 кв.м. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращением с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ четвёртый день тушат пожар на Мясокомбинате
Происшествия, Фото:
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