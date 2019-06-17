17 Июня

16 Июня

Популярное

В Улан-Удэ четвёртый день тушат пожар на Мясокомбинате

В Улан-Удэ четвёртый день тушат пожар на Мясокомбинате
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Тушение осложняет тлеющий торф

Четвёртый день продолжаются работы по проливке неэксплуатируемого здания по улице Пугачева в Улан-Удэ. Работы по тушению осложняются тем, что здание 50-х годов постройки утеплено плитами из прессованного торфа и грунта, который тлеет.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 13 июня. Причиной пожара стала неосторожность при проведении электрогазосварочных работ.

Большие клубы дыма были видны далеко вокруг. Местные жители также жаловались на сильный запах пластика от пожара.

За выходные в Бурятии произошло 33 пожара, большинство, из которых возгорания мусора и сухой травы. Погибших и пострадавших нет.

Ночью 15 июня на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на складе в городе Северобайкальск Северо-Байкальского района. На момент прибытия первого подразделения горела крыша помещения. Огонь уничтожил крышу склада, повреждены гаражи на общей площади 322 кв.м. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращением с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Происшествия, 17.06.2019
Состояние детей оценивается как удовлетворительное
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
Происшествия, 17.06.2019
Ребёнок из любопытства пытался подвинуть спинку дивана, который прикрывал колодец, и провалился
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Происшествия, 17.06.2019
В числе вероятных причин называют и неосторожное обращение с огнём
В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей
В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей
Происшествия, 17.06.2019
Также гости с ближнего зарубежья нарушили правила въезда в Россию
В Бурятии локализован крупный лесной пожар
В Бурятии локализован крупный лесной пожар
Происшествия, 17.06.2019
Площадь локализации составила 1300 га
Прохожий украл у улан-удэнца портмоне
Прохожий украл у улан-удэнца портмоне
Происшествия, 17.06.2019
В кошельке находились документы и деньги
В Бурятии поймали сборщиков марихуаны
В Бурятии поймали сборщиков марихуаны
Происшествия, 17.06.2019
Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
В Иркутской области спасли тонущего мальчика
В Иркутской области спасли тонущего мальчика
Происшествия, 17.06.2019
Ребёнок отдыхал со взрослыми в запрещённом для купания месте
Иркутянин перевёл мошенникам более 570 тысяч
Иркутянин перевёл мошенникам более 570 тысяч
Происшествия, 17.06.2019
Лже-сотрудница банка сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и со счёта были списаны 40 тысяч рублей  

В Бурятии из-за дождей едва не размыло мост
В Бурятии из-за дождей едва не размыло мост
Происшествия, 17.06.2019
В Окинском районе ввели режим повышенной готовности
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали пассажиры
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали пассажиры
Происшествия, 17.06.2019
Пассажиры опрокинувшейся машины госпитализированы
В Бурятии водитель сбил пьяного пешехода и сбежал
В Бурятии водитель сбил пьяного пешехода и сбежал
Происшествия, 17.06.2019
Пьяный молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^