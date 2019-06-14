В Улан-Удэ из-за пожара на Мясокомбинате пахнет пластиком









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📱ВЕСЬ УЛАН-УДЭ 📱 (@ves_ulan_ude_) 13 Июн 2019 в 5:11 PDT





Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, сообщение о пожаре поступило около 22 часов, горело неэксплуатируемое здание – кровля сооружения, а также утеплитель. Было сильное задымление. Возгорание локализовано, на данный момент проходит проливка.



Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, сообщение о пожаре поступило около 22 часов, горело неэксплуатируемое здание – кровля сооружения, а также утеплитель. Было сильное задымление. Возгорание локализовано, на данный момент проходит проливка.Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.



В тушении пожара было задействовано 17 человек и 7 единиц техники.



Как отмечают жители посёлка Мясокомбината, а также близлежащих микрорайонов, сейчас чувствуется сильный запах горелого пластика.











В микрорайоне Мясокомбинат Улан-Удэ ночью произошёл пожар по адресу улица Пугачёва, 38. Это территория ООО «Бурятмяспром». Видео пожара опубликовано в аккаунте ves_ulan_ude.