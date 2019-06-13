Улан-удэнца за пьяную езду назначили обязательные работы

Мужчина дважды был пойман нетрезвым за рулём



Улан-удэнец признан виновным в повторной пьяной езде.



Мужчину лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев. Но он вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде. Его остановили и задержали сотрудники ДПС.



Проведённое медосвидетельствование показало наличие алкоголя.



В суде мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.



Суд приговорил его к обязательным работам на 150 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

