Мужчина дважды был пойман нетрезвым за рулём
Улан-удэнец признан виновным в повторной пьяной езде.
Мужчину лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев. Но он вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде. Его остановили и задержали сотрудники ДПС.
Проведённое медосвидетельствование показало наличие алкоголя.
В суде мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Суд приговорил его к обязательным работам на 150 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Улан-удэнца за пьяную езду назначили обязательные работы
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