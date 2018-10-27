В Чите парень на угнанной машине врезался в ограждение



Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите около 18 часов. Звонивший пояснил, что передал ключи от принадлежащей ему машины «Сузуки Гранд Витара» знакомому, с которым находились в одной компании, а когда вышел на улицу, своей машины не обнаружил. В это же время поступило сообщение о наезде на препятствие. Прибывшие на место ДТП сотрудники патрульно-постовой службы на месте аварии задержали 21-летнего подозреваемого. Молодой человек на автомобиле врезался в бетонное ограждение.



Возбуждено уголовное дело.



Кроме того, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения угонщик привлечён к административной ответственности. Мировым судом ему назначено наказание - 10 суток административного ареста. Он помещён в специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

