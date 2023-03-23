«Нам повезло»: В Бурятии глава района прокомментировал скандальный ремонт ДК



- Ремонт ведётся в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мы будем ремонтировать не только этот сельский клуб, но и строить новый в улусе Тохой и стадион – там же. В Гусиноозёрске появится новый бассейн, – подчеркнул руководитель муниципалитета.





Капитальный ремонт ждёт ДК «Шахтёр» в Гусиноозёрске. Кроме того, в райцентре обновят водовод. В селе Гусиное Озеро тоже построят стадион. По словам Гармаева, обновление ДК в Цайдаме необходимо, чтобы «село жило».



- Клуб – это душа села. Нет клуба – ну вы понимаете... Было бы преступлением позволить такому прекрасному зданию разрушиться. Его в своё время строили ещё наши деды, все жители Цайдама. Раньше здесь была школа. Это будет мне непростительно, – отметил глава района.



Буквально в нескольких километрах от улуса находится Тамчинский дацан, потому власти предполагают, что приезжающие туда туристы заглянут и в ДК. В обновлённом доме культуры, помимо различных кружков, хотят разместить музей, посвящённый буддийскому храму. Тогда это будет полноценный многофункциональный сельский клуб. Пока те же собрания местных жителей приходится устраивать дома у кого-нибудь из них.



- Нам так повезло, что у нас есть такая уникальная возможность отремонтировать здание и сохранить жизнь в малом селе, – добавил Станислав Гармаев. – В районе не закрывают школы, где учатся по 1-2 ученика – что уж говорить о клубе.











Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава МО Станислав Гармаев.