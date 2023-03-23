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«Нам повезло»: В Бурятии глава района прокомментировал скандальный ремонт ДК

«Нам повезло»: В Бурятии глава района прокомментировал скандальный ремонт ДК
Власть, 
Станислав Гармаев заявил, что не позволит ему разрушиться

Недавно стало известно, что в селе Цайдам в Селенгинском районе Бурятии собрались делать дорогостоящий капитальный ремонт местного дома культуры (ДК). Представители регионального отделения Народного фронта сообщили: он обойдётся в 64 с половиной миллиона рублей. Деньги выделили по программе по комплексному развитию сельских территорий.

В самом населённом пункте при этом проживает всего 200 человек. Новость о предстоящем обновлении ДК вызвала у сельчан негодование. По их мнению, клуб после ремонта фактически «никому будет не нужен», да и работы там, мол, уже проводили шесть лет назад – на них направили порядка 800 тысяч рублей.

Тогда ДК стоял без дела, ведь народу в Цайдаме не так уж и много. А жителям ближайших сёл добираться туда неудобно: в среднем расстояние до них – 20-60 километров. К тому же в большой клуб просто не смогут набрать нужное количество сотрудников. В районе есть и другие насущные проблемы, требующие финансовых вложений. Сельчане недоумевают, зачем вкладывать такие средства в фактически невостребованный объект в чистом поле.

Общественники, обратившие на это внимание, назвали предстоящие работы «неоправданным расточительством» и обратились за разъяснениями в администрацию муниципального образования.

 
Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава МО Станислав Гармаев.
 
- Ремонт ведётся в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Мы будем ремонтировать не только этот сельский клуб, но и строить новый в улусе Тохой и стадион – там же. В Гусиноозёрске появится новый бассейн, – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Капитальный ремонт ждёт ДК «Шахтёр» в Гусиноозёрске. Кроме того, в райцентре обновят водовод. В селе Гусиное Озеро тоже построят стадион. По словам Гармаева, обновление ДК в Цайдаме необходимо, чтобы «село жило».

- Клуб – это душа села. Нет клуба – ну вы понимаете... Было бы преступлением позволить такому прекрасному зданию разрушиться. Его в своё время строили ещё наши деды, все жители Цайдама. Раньше здесь была школа. Это будет мне непростительно, – отметил глава района.

Буквально в нескольких километрах от улуса находится Тамчинский дацан, потому власти предполагают, что приезжающие туда туристы заглянут и в ДК. В обновлённом доме культуры, помимо различных кружков, хотят разместить музей, посвящённый буддийскому храму. Тогда это будет полноценный многофункциональный сельский клуб. Пока те же собрания местных жителей приходится устраивать дома у кого-нибудь из них.

- Нам так повезло, что у нас есть такая уникальная возможность отремонтировать здание и сохранить жизнь в малом селе, – добавил Станислав Гармаев. – В районе не закрывают школы, где учатся по 1-2 ученика – что уж говорить о клубе.

 

ремонт дом культуры ОНФ

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