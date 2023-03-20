В Бурятии жителей улуса на 200 человек возмутил многомиллионный ремонт ДК

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В селе Цайдам в Селенгинском районе собрались делать дорогостоящий капитальный ремонт местного дома культуры (ДК). Он обойдётся в 64 с половиной миллиона рублей. Деньги выделили по программеКомплексное развитие сельских территорий».В самом населённом пункте при этом проживает всего 200 человек. Новость о предстоящем обновлении ДК вызвала у сельчан негодование. По их мнению, клуб после ремонта фактически «никому будет не нужен», к тому же работы там проводили шесть лет назад – на них направили порядка 800 тысяч рублей.Тогда ДК стоял без дела, ведь народу в Цайдаме не так уж и много. А жителям ближайших сёл добираться туда неудобно: в среднем расстояние до них – 20-60 километров. К тому же в большой клуб просто не смогут набрать нужное количество сотрудников.В районе есть и другие насущные проблемы, требующие финансовых вложений. Сельчане недоумевают, зачем вкладывать такие средства в фактически невостребованный объект в чистом поле. Представители регионального отделения Народного фронта, которые уже подключились к ситуации, адресовали это вопрос администрации муниципального образования. «Непонятна целесообразность этого ремонта. Считаем это неоправданным расточительством», – заявили общественники.