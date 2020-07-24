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Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию

Кремль: Защита Байкала не должна мешать экономическому развитию
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него

Защита Байкала и других природоохранных территорий остаётся приоритетом российских властей, но, в то же время, это не должно мешать экономическому развитию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал принятый Госдумой закон, позволяющий проведение сплошных вырубок на Байкале при строительстве магистралей БАМ и Транссиб. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

- Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны, - сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря Путина, в законе «речь идёт о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, все экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры».

Песков также подтвердил, что в Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него в связи с принятием этого закона. «Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима», - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале. Закон вызвал множество вопросов, недавно в Бурятии заявили об отсутствии угрозы крупного ущерба.

Байкал экология Лес
 
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