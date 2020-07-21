В Бурятии вызвал горячие споры закон о вырубке лесов на Байкале

В Улан-Удэ сегодня, 21 июля, состоялось расширенное заседание Общественной палаты Бурятии. В мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, депутаты Народного Хурала, ветераны БАМа и общественные деятели.
На заседании обсуждали федеральный закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений ф отдельные законодательные акты РФ». Проще говоря – принятие Госдумой поправок к закону «Об охране озера Байкал», которые разрешают «Российским железным дорогам» вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
- После принятия сразу пошла реакция так называемых экологических организаций, которые заявляют, что этот законопроект позволяет производить сплошную вырубку леса на Байкале. Что теперь любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу Байкала. Эти мнения носят негативный характер и влияют на общественное мнение, это касается и жителей Бурятии. В этой ситуации имеет место быть одностороннее изложение дел, мы считаем, это – информационная атака, есть ощущение скоординированности, - такими словами открыл заседание председатель Общественной палаты Баир Бальжиров.
«Хорошо быть добреньким защитником»
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что развитие БАМа и Транссибирской магистралей в первую очередь сделает жизнь жителей республики лучше – увеличится количество рабочих мест, улучшится инфраструктура и, в целом, условия жизни станут «нормальными» - особенно это касается тех, кто живёт непосредственно у Байкала.
- Безусловно, мы говорим о том, что любая жизнедеятельность не должна быть в ущерб экологии, но безудержное экологическое стремление не должно быть в ущерб людям. Если можно организовать функционирование экономики, работу социальной сферы так, что это не наносит ущерба Байкалу, экологии и всему остальному, то это надо делать, и мы к этому идём, - сказал Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии разъяснил, что вырубка леса у магистралей не принесёт какого-либо ущерба: «Сплошная рубка для расширения железной дороги вдоль существующих линий – у нас Трансибу больше 100 лет, особого ущерба нет. БАМу – 50 лет, вдоль существующей линии ущерба нет». При этом он отметил, что развитие железной дороги создает 500 дополнительных рабочих мест, а когда у людей работы нет «они идут и валят лес, идут и ловят омуля – вот это, как раз, угроза экологии».
- Мы, всё-таки, за людей, за то, чтобы люди в республике жили хорошо, - подчеркнул Алексей Цыденов. Он добавил: «Хорошо быть добреньким защитником, сидя за 6 тысяч километров от нас. А мы создаём условия жизни и решаем судьбу наших с вами людей».
«Развитие инфраструктуры – не прихоть «РЖД»
Председатель Баир Бальжиров сообщил, что между Общественной палатой Бурятии и Восточно-Сибирской железной дорогой будет подписано соглашение о проведении общественного контроля в процессе реализации инфраструктурных проектов.
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов рассказал о планах «РЖД» по развитию БАМа и Трансиба.
- Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта – не прихоть РЖД, а потребность государства в обеспечении транспортной доступности субъектов страны. Развитие инфраструктуры всегда способствует экономическому и социальному развитию, создаю рабочих мест и росту благополучия населения, - сказал Василий Фролов.
- Первоначально при строительстве БАМ земляное полотно построено с учётом перспективного развития вторых путей. 50 лет назад генплан СССР уже за нас всё продумал. И это не позволяет нам естественным образом входить дальше – на природную территорию. Во-вторых, мы планируем использовать уже действующие карьеры для добычи щебня. В-третьих, преимущественно выбрана схема продольного строительства разъездов, что позволяет разместить их в пределах существующей полосы отвода, дополнительные отводы оформляются в исключительных случаях. Нормы проектирования объектов строительства требуют ориентировочно – от 0,1 до 1,1 гектара – и не всегда эти участки содержат лесные массивы и требуют рубок, - объяснил начальник ВСЖД.
Он добавил, что каждый участок дополнительного отвода земли будет утверждаться индивидуально правительством России.
Василий Фролов объяснил, что в соответствии с законом будет определены обязательные мероприятия по охране окружающей среды – строительство очистных сооружений, сбор талых и ливневых вод железнодорожного полотна, также выполняется лесопосадка и восстановление водно-биологических ресурсов.
Также он сообщил, что до 2025 года на развитие объектов оздоровления, отдыха, культуры и спорта направлено более 1 млрд рублей. Так, предполагается расширение баз отдыха «Дзелинда», «Култушная», реконструкция лагеря «Сибиряк», Улан-Удэнского и Северобайкальского центров культуры, благоустройство парка Железнодорожников в Улан-Удэ, строительство спортивного центра в посёлке Таксимо и строительство 27-квартирного жилого дома на станции Северобайкальск.
«Без железной дороги жить не сможем»
Ветеран БАМа Виктор Бардеев сказал, что не может представить жизни без Байкала, рассказал о том, как приехал на строительство Байкало-Амурской магистрали и подтвердил, что развитие вторых путей было предусмотрено изначально.
- Мы ждали этого события около 40 лет, многие не дожили до этого светлого дня. Мы примем активное участие во всех событиях, которые надвигаются, потому что мы понимаем, что железная дорога обеспечит развитие всей инфраструктуры, развитие автомобильных дорог. Мы положили свою жизнь и отдали молодость не зря - мы своими глазами увидим то, что будет происходить, - рассказал Виктор Бардеев.
Член общественной палаты и представитель северных районов Светлана Авдзевич также подтвердила, что сплошной рубки на магистралях быть не может и будет производиться только в местах расширения.
- Мы без железной дороги жить не сможем. И это стратегический объект, который необходим нашей стране. Объект, который строят люди, и им нужны условия, - сказала она.
Общественный деятель и член «Добровольческого корпуса Байкала» Андрей Бородин также высказал свою точку зрения. Он отметил, что несмотря на то, что он эколог, он понимает всю важность и необходимость развития железных дорог.
- Тем не менее, мы насторожены. Мы помним наводнение в Тулуне, ситуацию в Норильске. Подобные изменения нас ожидают, обеспокоенность экологов связана именно с этим. Мы предлагаем проводить аудит качества сооружений, которые были построены десятки лет назад, готовность сил и средств корпораций, - отметил он.
- Словосочетание «сплошная вырубка» очень настораживает, по-моему, его неправильно используют. Не нужно представлять так, что это сплошная вырубка. Люди, которые живут здесь, думают о потомках и желают им лучшей жизни, нам нужны условия, - призналась ветеран БАМа Галина Глушкова.
Первый зампредседателя Общественной палаты Татьяна Думнова предложила принять ряд подзаконных актов, касающихся создания регуляционного механизма, который обеспечит устойчивость отношений между природой, человеком и экономикой. Она предложила создать компенсационные леса, проект лесовосстановления и организовать общественный контроль, определить границы особо охраняемых природных территорий, и создать новую структуру по проблемам комплексного освоения БАМа.