Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради БАМа

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Экологи предупреждают, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона



Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону «Об охране озера Байкал», которые разрешают «Российским железным дорогам» массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Принятые поправки до 31 декабря 2024 года разрешают «проведение сплошных рубок» при работах для увеличения пропускной способности магистралей. Список объектов инфраструктуры, под которые можно проводить вырубку леса, будет определен правительством. В этот перечень запрещено включать жилье, объекты для рекреационной и другой деятельности, не связанной с модернизацией БАМа и Транссиба.



Согласно поправкам в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), региональные и муниципальные власти могут изменять границы ООПТ регионального или местного значения, исключая из них земли, предназначенные для строительства БАМа и Транссиба. Ранее подобное исключение было сделано для строительства объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.



Изменения внесены также в закон об экологической экспертизе — проводить ее при модернизации магистральной инфраструктуры БАМа и Транссиба в границах ООПТ до 2025 года не требуется. Причём к такой инфраструктуре относится не только объекты для строительства железной дороги, но и автодороги общего пользования, мосты, морские и речные порты, уточняет «Ъ».



Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил, что ЮНЕСКО может быть недовольно принятием этого закона, поскольку Байкал - объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Мнение эколога приводит «Интерфакс».



- Это может привести, в совокупности с другими случаями, к тому, что всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства, - сказал эксперт «Интерфаксу».



Он также обратил внимание на то, что при строительстве БАМа/Транссиба в рамках Байкала также отменяется экологическая экспертиза.



- Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу озера Байкал, и, естественно, это может очень негативно сказаться на состоянии озера Байкал, привести к разливам, - предупредил эксперт.



Поправки вступят в силу после одобрения Советом федерации и подписания президентом России.



