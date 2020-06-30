В Бурятии оштрафовали главного лесничего

Прокуратура Баунтовского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в деятельности Витимского лесничества



По результатам проверки прокурор Баунтовского района внёс главному лесничему представление об устранении нарушений закона.



- Должностное лицо не проконтролировало рассмотрение представления, ответ в установленный законом месячный срок не направило, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Тогда прокурор района в отношении главного лесничего возбудил дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора). Лесничему назначен штраф в размере двух тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

