В Бурятии оштрафовали главного лесничего

Прокуратура Баунтовского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в деятельности Витимского лесничества
По результатам проверки прокурор Баунтовского района внёс главному лесничему представление об устранении нарушений закона.
- Должностное лицо не проконтролировало рассмотрение представления, ответ в установленный законом месячный срок не направило, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Тогда прокурор района в отношении главного лесничего возбудил дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора). Лесничему назначен штраф в размере двух тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.
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