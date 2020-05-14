В Бурятии предоставят субсидии на сбор и вывоз мусора с побережий озёр

Заявки принимаются по 22 мая



В Бурятии в соответствии с приказом минприроды республики № 170-ПР от 12 мая объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье по четырём зонам:

1) с побережья озера Байкал на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск;

2) с побережья озера Байкал на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов;

3) с побережья озера Байкал на территории Кабанского района;

4) с побережий озёр Гусиное и Щучье на территории Селенгинского района.



Порядок предоставления субсидий утверждён постановлением правительства республики от 09.06.2018 г. № 316 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье Республики Бурятия».



Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережья озера Байкал на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск составит 625,73 тыс. рублей. С побережья озера Байкал на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов - 2945,45 тыс. рублей. С побережья озера Байкал на территории Кабанского района - 2932,53 тыс. рублей. И с побережий озёр Гусиное и Щучье на территории Селенгинского района - 546,79 тыс. рублей.



К участию приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области обращения с отходами на основании соответствующей лицензии. Заявки принимаются с 13 мая по 22 мая этого года включительно в министерстве природных ресурсов РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

