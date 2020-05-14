Заявки принимаются по 22 мая
В Бурятии в соответствии с приказом минприроды республики № 170-ПР от 12 мая объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье по четырём зонам:
1) с побережья озера Байкал на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск;
2) с побережья озера Байкал на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов;
3) с побережья озера Байкал на территории Кабанского района;
4) с побережий озёр Гусиное и Щучье на территории Селенгинского района.
Порядок предоставления субсидий утверждён постановлением правительства республики от 09.06.2018 г. № 316 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье Республики Бурятия».
Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережья озера Байкал на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск составит 625,73 тыс. рублей. С побережья озера Байкал на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов - 2945,45 тыс. рублей. С побережья озера Байкал на территории Кабанского района - 2932,53 тыс. рублей. И с побережий озёр Гусиное и Щучье на территории Селенгинского района - 546,79 тыс. рублей.
К участию приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области обращения с отходами на основании соответствующей лицензии. Заявки принимаются с 13 мая по 22 мая этого года включительно в министерстве природных ресурсов РБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии предоставят субсидии на сбор и вывоз мусора с побережий озёр
Власть, Фото:
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