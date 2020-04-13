Алексей Цыденов уволил своего советника

Распоряжение об увольнении советника глава Бурятии подписал в понедельник



Глава Бурятии Алексей Цыденов освободил от должности своего советника Вадима Тыхеева. Распоряжение подписано в понедельник, 13 апреля.



«Освободить Тыхеева Вадима Валерьевича от замещаемой должности советника главы Республики Бурятия и расторгнуть с ним срочный служебный контракт. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.



Советники главы Бурятии – в целом весьма закрытые в информационном поле люди. Исключением за всё время стал лишь, пожалуй, Алдар Бадмаев, активно освещающий различные вопросы на своей странице в Facebook. В остальном об их деятельности широкой публике мало что известно. Аппарат советников главы входит в структуру администрации главы и правительства Бурятии. Аппарат советников возглавляет Алдар Гулгенов, прежде трудившийся рядовым советником главы, а до этого занимавший пост заместителя председателя комитета специальных программ администрации главы Бурятии.



К слову, советником главы является также его пресс-секретарь, сейчас этот пост занимает Алексей Фишев.



Согласно законодательству, аппарат советников главы занимается организационным обеспечением его деятельности, деятельности первого зампреда правительства, а также руководителя администрации главы. В том числе анализом документов, подготовкой или доработкой обращений на федеральный уровень, контролем за исполнением правовых актов и пр.



