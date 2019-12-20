Мэрия Улан-Удэ просит полицию найти убийц собак

В Улан-Удэ завершили проверку сообщений о травле собак
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ недавно пообещали проверить информацию о травле бездомных собак.
Об этом написал мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на своих страницах в соцсетях.
- Получил много комментариев и сообщений в директ по травле собак. Это недопустимо! Травить животных права никто не давал! – высказался мэр. – По условиям контракта подрядчик должен отлавливать бродячих собак, оказать услуги по десятидневной передержке, кормлению, осмотру ветеринарами, и если собака больна, её должны усыпить.
Сегодня стало известно, что проверка проведена. Она установила, что компания «ЦАСС», занимавшаяся отлов собак, отношения к убийству собак не имеет. Об этом проинформировал улан-удэнцев мэр Игорь Шутенков в соцсетях.
- Провели проверку по факту жестокого обращения с животными (сообщения в соцсетях с отравленными собаками). Комиссионная проверка установила, что ООО «Жада» (подрядчик, ранее ООО «ЦАСС») на территориях, указанных в социальных сетях, в эти дни отлов не осуществляло. Это подтверждают глонасс-маршруты, осмотр машин. Направили обращение в правоохранительные органы для установления и привлечения виновных к ответственности, - пишет он в соцсети.
Также Игорь Шутенков опубликовал снимок заявления, поданного в полицию.
В Улан-Удэ завершили проверку сообщений о травле собак
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