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В Улан-Удэ проверят сообщения о травле собак

В Улан-Удэ проверят сообщения о травле собак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэра Игоря Шутенкова «засыпали» сообщениями о собаках

В Улан-Удэ проверят информацию о травле отловленных бездомных собак. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в Instagram.

- Получил много комментариев и сообщений в директ по травле собак. Это недопустимо! Травить животных права никто не давал! – написал мэр. – По условиям контракта подрядчик должен отлавливать бродячих собак, оказать услуги по десятидневной передержке, кормлению, осмотру ветеринарами и, если собака больна её должны усыпить.

Мэр дал поручение провести проверку. Если факты подтвердятся, администрация города заявит в прокуратуру.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас волонтёры распространяют сообщения с просьбой спасти около 500 собак, которые содержатся в питомнике ООО «ЦАСС». С нового года эта компания больше не будет заниматься отловом собак.

В 2020 году вступят в силу новые правила, согласно которым собак не будут усыплять, а будут стерилизовать и отпускать обратно на улицы.


мэр бездомные животные собаки
 
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