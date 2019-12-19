Мэра Игоря Шутенкова «засыпали» сообщениями о собаках
В Улан-Удэ проверят информацию о травле отловленных бездомных собак. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в Instagram.
- Получил много комментариев и сообщений в директ по травле собак. Это недопустимо! Травить животных права никто не давал! – написал мэр. – По условиям контракта подрядчик должен отлавливать бродячих собак, оказать услуги по десятидневной передержке, кормлению, осмотру ветеринарами и, если собака больна её должны усыпить.
Мэр дал поручение провести проверку. Если факты подтвердятся, администрация города заявит в прокуратуру.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас волонтёры распространяют сообщения с просьбой спасти около 500 собак, которые содержатся в питомнике ООО «ЦАСС». С нового года эта компания больше не будет заниматься отловом собак.
В 2020 году вступят в силу новые правила, согласно которым собак не будут усыплять, а будут стерилизовать и отпускать обратно на улицы.
В Улан-Удэ проверят сообщения о травле собак
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор понёс коробку в руках
Мэра Игоря Шутенкова «засыпали» сообщениями о собаках
Трагедия произошла на станции Иркутск-Сортировочный
Пожар произошёл сегодня утром
Водитель «Камри» врезался в «Хонду»
Он получил условный срок
Суд назначил ему два года лишения свободы
Мужчина задохнулся, пока коллеги его откапывали
Причины трагедии устанавливаются
В Гусиноозёрске, где бродячие собаки таскали тело младенца, массово берут образцы ДНК у женщин
Угонщик увидел машину с ключом и решил доехать на ней до следующего бара
Мужчина скончался в приёмном покое больницы
Подозреваемая потратила чужие деньги, делая ставки
Сначала водитель не хотел возмещать моральный вред
Мужчина был этапирован из изолятора Амурской области