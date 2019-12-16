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Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске

Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе

14 декабря Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Кабанский район посетил три объекта социальной инфраструктуры в посёлке Селенгинск. В рамках «единой» дальневосточной субсидии здесь отремонтировали фасад дома культуры, приобретено оборудование для техникума и больницы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Первым пунктом визита главы стал политехнический техникум, который получил 9,8 млн рублей на модернизацию центра компетенций по направлению «Сварочные работы». Алексей Цыденов побывал в новом сварочном цехе и отдельном его помещении, где организованы кабинки с защитными шторами, укомплектованные новой техникой. В центре компетенций установлены сварочные посты для всех видов сварки, фильтрационные установки с вентиляторами, слесарные верстаки с тисками и многое другое для практики студентов.

В техникуме Алексей Цыденов пообщался со студентами, которые показали ему новое оборудование в деле, а также узнал о проблемах ссуза от его руководства.

Директор образовательного учреждения Олег Якимов рассказал, что в техникуме недостаточно высокая температура в помещениях.

- У нас всегда существовала проблема с теплом, мы разработали проектно-сметную документацию и прошли экспертизу на ремонт системы отопления. Она у нас с 1989 года не ремонтировалась, - отметил он.

Алексей Цыденов заверил, что этот вопрос будет решён.

Ещё одна проблема техникума – кадровый вопрос и вытекающий из него – финансовый. В учреждении в связи с изменениями в законе пришлось сократить непедагогические кадры, которые привлекали дополнительные средства.

Глава Бурятии рекомендовал руководству техникума отработать этот вопрос с министерством экономики.

Следующим пунктом посещения главы в Селенгинске стала центральная районная больница. Здесь провели капитальный ремонт поликлиники на сумму 17,8 млн рублей, пищеблока – на 1,4 млн рублей, а также закупили оборудование на 37,8 млн рублей.

Всего больница обслуживает шесть терапевтических участков на 16 тысяч человек, четверть из которых дети. Ремонт и новую технику в отделениях главе показал главный врач Селенгинской ЦРБ Михаил Батуев.

- После ремонта кабинеты стали светлее, теплее и удобнее. Улучшились возможности обследования населения. В этом году закуплены: рентген-аппарат на три рабочих места, аппарат узи экспертного класса, переносной аппарат узи и видеоэндоскопический комплекс. Пациенты видят, как было и как стало, есть положительная динамика, и они нас благодарят, - отметил главврач.

Новые аппараты обеспечивают высокую достоверность в диагностике. Так, эндоскопическое оборудование позволяет увидеть даже малейшие новообразования. Новейшие аппараты узи обеспечивают обследование даже технически сложных пациентов. Цифровой рентген-аппарат позволяет делать рентгеноскопию, рентгенографию, линейную томографию и флюорографию.

- Всё на месте, всё работает, специалисты подготовлены, - отметил Алексей Цыденов и добавил, что у больницы есть вопросы по ремонту хирургического отделения и по системы канализации, они актуальны и будут решаться в следующем году.


Последним объектом для посещения главы в Селенгинске стал один из самых больших сельских зрительных залов в Бурятии – культурно-спортивный комплекс «Жемчужина». КСК включает зрительный зал на 520 мест, плавательный бассейн, спортивный и борцовский залы, помещения для кружков и студий, а также библиотеку. Этой осенью завершился ремонт блока «Б» клуба - утеплили и обновили фасад здания. На работы направлено 7,1 млн рублей «единой» дальневосточной субсидии.

- За счёт этого температура в здании увеличилась на 4 градуса и достигла 18. По словам сотрудников клуба, ещё в прошлом году во время концертов воздух в клубе приходилось прогревать при помощи тепловых пушек, в этом году их ни разу не использовали, - сказал директор «Жемчужины» Станислав Киселев.

В следующем году ремонт здания КСК «Жемчужина» продолжится. В рамках дополнительных мероприятий плана социального развития центров экономического роста Бурятия принято решение дополнительно включить капитальный ремонт Блока «А» клуба. На это предусмотрено 4, 2 млн рублей.


глава Бурятии Алексей Цыденов Кабанский район правительство республики
 
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