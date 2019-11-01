 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

Правительство Бурятии предлагает помочь «ЭкоАльянсу» погасить долги

Правительство Бурятии предлагает помочь «ЭкоАльянсу» погасить долги
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Регоператору планируют выдать заём через посредника

5 ноября на сессии Народного хурала правительство Бурятии вынесет законодательную инициативу о выдаче государственной гарантии Республиканскому мусороперерабатывающему заводу, который затем поможет региональному оператору «ЭкоАльянс».

Дело в том, что для дальнейшей работы регоператору необходимо погасить накопленный кассовый разрыв в 200 миллионов рублей. Правительство решило помочь компании, но в республиканском бюджете свободных средств нет.

- Мы считаем, что реализация мусорной реформы – не только ответственность регоператора, но это также ответственность правительства. Реформа касается каждого жителя республики, мы не имеем права всё провалить и подвести людей, которые поверили в её реализацию, - поделился зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Поэтому депутатам предложат оптимальное решение – выдать государственную гарантию Республиканскому мусороперерабатывающему заводу, который является на 100% собственностью Бурятии.

В свою очередь, мусороперерабатывающий завод в качестве посредника привлечёт банковский заём для «ЭкоАльянса» в размере тех средств, которые необходимы для погашения кассового разрыва. Заём предоставят на два года – этого срока для регоператора будет достаточно.

- На сегодняшний день у регоператора возник кассовый разрыв – задолженность перед перевозчиками и по другим статьям. Это произошло, потому что собираемость отставала от затрат. Но от месяца к месяцу мы видим положительную динамику по собираемости платежей юридических лиц – поэтому финансовый поток позволит сократить разрыв и выйти на стабильную работу. В течение двух лет заёмные средства ежемесячными платежами будут возвращены и погашены перед банком, - пояснил Алексей Мишенин.

Выдача такой гарантии будет возможна только при условии, что завод станет учредителем «ЭкоАльянса» и войдёт в уставной капитал на 50%. Кроме того, планируется ввести вторую подпись на платёжные документы – в данном случае подпись руководителя мусороперерабатывающего завода Мансура Газизянова. При вхождении в уставной капитал правительство сможет контролировать деятельность регоператора.

Также известно, что условия по выходу республики (завода) из учредителей компании не обсуждались, поэтому есть вероятность, что после выплаты займа правительство продолжит участие в рабочем процессе «ЭкоАльянса».

Предполагается, что больше подобных займов быть не должно.

правительство республики региональный оператор по ТКО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минздрав России допустил техническую ошибку в данных о сокращении врачей в Бурятии
Минздрав России допустил техническую ошибку в данных о сокращении врачей в Бурятии
Власть, 01.11.2019
В республике вместо 2174 на самом деле уволились 15 врачей
Глава Бурятии примет участие в заседании Госсовета России
Глава Бурятии примет участие в заседании Госсовета России
Власть, 31.10.2019
Будут рассмотрены вопросы здравоохранения в регионах страны
Министр по инвестициям Бурятии: «Я открыта к предложениям и идеям»
Министр по инвестициям Бурятии: «Я открыта к предложениям и идеям»
Власть, 31.10.2019
Дарья Архинчеева рассказала о новых инвестиционных проектах и мероприятиях
Стартовал конкурс в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете
Стартовал конкурс в молодёжную палату при Улан-Удэнском горсовете
Власть, 31.10.2019
Улан-Удэнский городской Совет депутатов объявил конкурс на формирование молодёжной палаты
Трутнев поддержал идею «вольного приноса» золота в России
Трутнев поддержал идею «вольного приноса» золота в России
Власть, 31.10.2019
29 октября полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу повышения эффективности механизмов недропользования на Дальнем Востоке
Замминистра строительства Бурятии продлили арест
Замминистра строительства Бурятии продлили арест
Власть, 31.10.2019
В СИЗО Сергей Рыбальченко пробудет ещё не меньше месяца
Глава ГУ МЧС России по Иркутской области перевёлся в Москву
Глава ГУ МЧС России по Иркутской области перевёлся в Москву
Власть, 31.10.2019
Вячеслав Нелюбов пошёл на повышение  
В Забайкалье оштрафовали экс-главу Хилка
В Забайкалье оштрафовали экс-главу Хилка
Власть, 30.10.2019
Он штрафован за изменение существенных условий муниципального контракта
Правительство Иркутской области выиграло суд на 50 миллионов
Правительство Иркутской области выиграло суд на 50 миллионов
Власть, 30.10.2019
Субсидию вернёт в бюджет строительная компания
Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
Мэрию Улан-Удэ обязали дать жильё семье, у которых рухнул потолок
Власть, 30.10.2019
Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда
«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха
«Нечем дышать»: В Улан-Удэ вновь подняли вопрос грязного воздуха
Власть, 29.10.2019
«Будут ли люди дальше задыхаться этой зимой?», - поинтересовались на публичных слушаниях по бюджету
Министра финансов Бурятии жёстко раскритиковали
Министра финансов Бурятии жёстко раскритиковали
Власть, 29.10.2019
«Вы просто разводите руки и сдаётесь при сегодняшнем вызове экономики», - заявил Матханов
У главы района Бурятии провели обыски по делу о махинациях с землёй
У главы района Бурятии провели обыски по делу о махинациях с землёй
Власть, 29.10.2019
Уголовное дело возбудили на председателя комитета по управлению имуществом Прибайкальского района
Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу
Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу
Власть, 29.10.2019
Новые руководители районов и председатели райсоветов проходят профобучение
Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»
Хамбо Лама: «На Лысой горе черти устроили шабаш»
Власть, 29.10.2019
Глава буддистов России вновь критикует власть

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^