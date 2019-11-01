Правительство Бурятии предлагает помочь «ЭкоАльянсу» погасить долги

Предполагается, что больше подобных займов быть не должно.





5 ноября на сессии Народного хурала правительство Бурятии вынесет законодательную инициативу о выдаче государственной гарантии Республиканскому мусороперерабатывающему заводу, который затем поможет региональному оператору «ЭкоАльянс».Дело в том, что для дальнейшей работы регоператору необходимо погасить накопленный кассовый разрыв в 200 миллионов рублей. Правительство решило помочь компании, но в республиканском бюджете свободных средств нет.- Мы считаем, что реализация мусорной реформы – не только ответственность регоператора, но это также ответственность правительства. Реформа касается каждого жителя республики, мы не имеем права всё провалить и подвести людей, которые поверили в её реализацию, - поделился зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.Поэтому депутатам предложат оптимальное решение – выдать государственную гарантию Республиканскому мусороперерабатывающему заводу, который является на 100% собственностью Бурятии.В свою очередь, мусороперерабатывающий завод в качестве посредника привлечёт банковский заём для «ЭкоАльянса» в размере тех средств, которые необходимы для погашения кассового разрыва. Заём предоставят на два года – этого срока для регоператора будет достаточно.- На сегодняшний день у регоператора возник кассовый разрыв – задолженность перед перевозчиками и по другим статьям. Это произошло, потому что собираемость отставала от затрат. Но от месяца к месяцу мы видим положительную динамику по собираемости платежей юридических лиц – поэтому финансовый поток позволит сократить разрыв и выйти на стабильную работу. В течение двух лет заёмные средства ежемесячными платежами будут возвращены и погашены перед банком, - пояснил Алексей Мишенин.Выдача такой гарантии будет возможна только при условии, что завод станет учредителем «ЭкоАльянса» и войдёт в уставной капитал на 50%. Кроме того, планируется ввести вторую подпись на платёжные документы – в данном случае подпись руководителя мусороперерабатывающего завода Мансура Газизянова. При вхождении в уставной капитал правительство сможет контролировать деятельность регоператора.Также известно, что условия по выходу республики (завода) из учредителей компании не обсуждались, поэтому есть вероятность, что после выплаты займа правительство продолжит участие в рабочем процессе «ЭкоАльянса».