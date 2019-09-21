Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству

Игорь Шутенков, вступивший в должность мэра 17 сентября, произвёл первое увольнение. Администрацию Улан-Удэ покинул председатель комитета по строительству 59-летний Виктор Хандаев. С ним не продлили контракт.
На планёрке Игорь Шутенков поблагодарил Хандаева за работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Хандаев возглавил комитет по строительству администрации города осенью 2016 года. Он уже был всем знаком, так как этот же пост занимал в 2000-х годах. Затем из мэрии Хандаев ушёл в правительство, на пост замминистра строительства.
В 2011 году Хандаев вынужден был уволиться с госслужбы в связи с вынесенным обвинительным приговором. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий в связи с незаконным подписанием акта строительных работ по реконструкции улицы Боевая. Следствие оценило ущерб бюджету в 1,6 миллион рублей. Суд назначил Хандаеву штраф в размере 50 тысяч рублей.
Справка:
Виктор Хандаев родился 11 мая 1960 года в Улан-Удэ. В 1983 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация инженера-строителя. Затем проходил службу в армии в Хабаровске.
Трудовую деятельность начал в 1985 году работал контрольным мастером ОТК цех №1 ОВ94/2.
С 1986г. по 1989г. – мастер, начальник ПТО ПМК-173.
С 1989г. по 1991г. – заместитель начальника управления капитального строительства Горисполкома.
С 1991г. по 1996г. – первый заместитель директора, исполнительный директор, генеральный директор ТОО «Строитель».
С 1995г. по 1997г. – индивидуальный предприниматель.
С 1997г. по 2000г. – ОАО ПФК «Забайкалинвест», консультант.
С 2000г. по 2003г. – индивидуальный предприниматель.
С 2003г. по 2006г. – заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Улан-Удэ.
С 2006г. по 2008г. – председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
С 2008г. по 2011г. – исполняющий обязанности заместителя министра, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
С 2011г. по 2012г. – советник начальника управления капитального строительства правительства Республики Бурятия.
С 2012г. по 2016г. – заместитель руководителя департамента строительства Филиала «Улан-Удэнская дирекция по капитальному строительству» ООО «МК-137».
С 14 ноября 2016 года – заместитель руководителя администрации Улан-Удэ – председатель комитета по строительству.
За успехи в трудовой деятельности награжден почётными грамотами администрации Улан-Удэ, министерства строительства и ЖКХ РБ, министерства регионального развития РФ, имеет почётное звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия», ветеран труда.