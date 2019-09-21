 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Сентября

20 Сентября

Популярное

Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству

Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству
Власть, 
С Виктором Хандаевым не продлили контракт

Игорь Шутенков, вступивший в должность мэра 17 сентября, произвёл первое увольнение. Администрацию Улан-Удэ покинул председатель комитета по строительству 59-летний Виктор Хандаев. С ним не продлили контракт.

На планёрке Игорь Шутенков поблагодарил Хандаева за работу.

Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Хандаев возглавил комитет по строительству администрации города осенью 2016 года. Он уже был всем знаком, так как этот же пост занимал в 2000-х годах. Затем из мэрии Хандаев ушёл в правительство, на пост замминистра строительства.

В 2011 году Хандаев вынужден был уволиться с госслужбы в связи с вынесенным обвинительным приговором. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий в связи с незаконным подписанием акта строительных работ по реконструкции улицы Боевая. Следствие оценило ущерб бюджету в 1,6 миллион рублей. Суд назначил Хандаеву штраф в размере 50 тысяч рублей.

Справка:

Виктор Хандаев родился 11 мая 1960 года в Улан-Удэ. В 1983 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация инженера-строителя. Затем проходил службу в армии в Хабаровске.

Трудовую деятельность начал в 1985 году работал контрольным мастером ОТК цех №1 ОВ94/2.

С 1986г. по 1989г. – мастер, начальник ПТО ПМК-173.
С 1989г. по 1991г. – заместитель начальника управления капитального строительства Горисполкома.
С 1991г. по 1996г. – первый заместитель директора, исполнительный директор, генеральный директор ТОО «Строитель».
С 1995г. по 1997г. – индивидуальный предприниматель.
С 1997г. по 2000г. – ОАО ПФК «Забайкалинвест», консультант.
С 2000г. по 2003г. – индивидуальный предприниматель.
С 2003г. по 2006г. – заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Улан-Удэ.
С 2006г. по 2008г. – председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
С 2008г. по 2011г. – исполняющий обязанности заместителя министра, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.
С 2011г. по 2012г. – советник начальника управления капитального строительства правительства Республики Бурятия.
С 2012г. по 2016г. – заместитель руководителя департамента строительства Филиала «Улан-Удэнская дирекция по капитальному строительству» ООО «МК-137».
С 14 ноября 2016 года – заместитель руководителя администрации Улан-Удэ – председатель комитета по строительству.

За успехи в трудовой деятельности награжден почётными грамотами администрации Улан-Удэ, министерства строительства и ЖКХ РБ, министерства регионального развития РФ, имеет почётное звание «Заслуженный строитель Республики Бурятия», ветеран труда.







увольнение администрация Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству
Игорь Шутенков уволил руководителя комитета по строительству
Власть, 21.09.2019
С Виктором Хандаевым не продлили контракт
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Власть, 20.09.2019
Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении
Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС
Утверждён общественный совет при Бурятском УФАС
Власть, 20.09.2019
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета
Сергей Серебренников вступил в должность мэра Братска
Сергей Серебренников вступил в должность мэра Братска
Власть, 20.09.2019
Торжественная церемония вступления Сергея Серебренникова в должность мэра Братска состоялась 19 сентября
В Бурятии бездействовал орган опеки
В Бурятии бездействовал орган опеки
Власть, 20.09.2019
Люди пожаловались бурятскому омбудсмену
Из Хурала Бурятии исключат депутата-«единоросса»
Из Хурала Бурятии исключат депутата-«единоросса»
Власть, 20.09.2019
Депутат Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса
Минвостокразвития поддержало идею о выдаче 10 га животноводам в Забайкалье
Минвостокразвития поддержало идею о выдаче 10 га животноводам в Забайкалье
Власть, 20.09.2019
Забайкальский край просит особые условия программы «Дальневосточный гектар»
В Кремле прокомментировали задержание в Бурятии якутского шамана
В Кремле прокомментировали задержание в Бурятии якутского шамана
Власть, 20.09.2019
На вопрос о задержании шамана Александра Габышева ответил пресс-секретарь Путина
Зампрокурора Бурятии примет дольщиков
Зампрокурора Бурятии примет дольщиков
Власть, 19.09.2019
Приём состоится в следующую среду
Губернатор будет добиваться прямых выборов мэра Иркутска
Губернатор будет добиваться прямых выборов мэра Иркутска
Власть, 19.09.2019
Ранее с таким законопроектом выступил Сергей Левченко, однако депутаты не поддержали его
Бурятский омбудсмен навестила арестованных за протестную акцию
Бурятский омбудсмен навестила арестованных за протестную акцию
Власть, 19.09.2019
Общественник Алексей Карнаухов отказался от голодовки
В Улан-Удэ прошло первое собрание новых депутатов
В Улан-Удэ прошло первое собрание новых депутатов
Власть, 19.09.2019
На собрании обсудили организационные и технические вопросы
Пресс-секретарь главы Бурятии: «Нам всем надо успокоиться»
Пресс-секретарь главы Бурятии: «Нам всем надо успокоиться»
Власть, 19.09.2019
Пресс-секретарь Алексея Цыденова задался вопросом: зачем нужны были задержания?  
Журналист из Бурятии занял место иркутской чиновницы, назвавшей людей «быдлом»
Журналист из Бурятии занял место иркутской чиновницы, назвавшей людей «быдлом»
Власть, 19.09.2019
Павел Добродеев возглавил пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^