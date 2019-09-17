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Как проходила инаугурация Игоря Шутенкова: фоторепортаж

Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Игорь Шутенков получил удостоверения мэра Улан-Удэ и зачитал клятву. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

17 сентября в администрации Улан-Удэ состоялась торжественная инаугурация нового мэра города Игоря Шутенкова. Мероприятие было запланировано на 10:00, но уже за 30 минут до начала в зале №3 людей было больше, чем свободных мест.

Среди приглашённых были члены правительства Бурятии, федеральные чиновники, депутаты Народного Хурала и городского совета, общественные деятели, представители СМИ.

Приглашённые отметили, что «чувствуют волнение в воздухе». Ведь спустя 12 лет мэром города стал человек, выбранный на всенародных выборах.

За пять минут до начала инаугурации в зал вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он занял место в первом ряду, рядом с председателем Народного Хурала Владимиром Павловым и главным федеральным инспектором по Бурятии Сергеем Ромахиным.

Ровно в 10:00 вошёл пока ещё и. о. главы администрации города Игорь Шутенков, после этого двери зала №3 были заперты. Когда Шутенков проходил мимо рядов, собравшиеся вставали и приветствовали его аплодисментами.

Первым с поздравительной речью выступил занимавший до этого времени пост и.о. мэра Александр Иринчеев. Он пожелал Игорю Шутенкову удачи и здоровья, а всем жителям города мира и благополучия.

- Я уверен, что мэр города, депутаты городского совета, администрация города сделает всё, чтобы решить накопившиеся проблемы, решить новые задачи, поставить новые цели и в этом направлении люди будут работать слажено, дружно и конструктивно, - добавил Александр Иринчеев.

После него на сцену вышла председатель Избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова. Из её рук Игорь Шутенков получил удостоверения мэра,, после чего зачитал клятву.

После этого мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поблагодарил всех за поддержку, оказанную на выборах, рассказал, над чем сейчас ведётся работа и о планах на будущее. Также он отметил необходимость оперативного систематизирования наказов избирателей.

- В ходе избирательной кампании кандидатам в мэры и в депутаты Улан-Удэнского городского совета поступило тысячи наказов горожан. Требуется в кротчайшие сроки собрать их, систематизировать, проанализировать и взять в работу, а об исполнение отчитаться перед жителями. Я абсолютно убеждён, что вместе мы сделаем Улан-Удэ комфортным и привлекательным городом, - сказал он.

Предоставили слово на церемонии и главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Всех поздравляю с новым мэром, новому мэру желаю сложной, трудной, ежедневной, постоянной работы. У нас один город, одни жители, одна судьба. И я желаю вам, Игорь Юрьевич, чтобы те люди, которые не поддержали вас, которые поддержали других кандидатов, почувствовали вашу заботу, результат вашего труда, могли оценить плоды труда вас, вашей администрации и нашей совместной работы. И чтобы люди сказали: да, он смог, - отметил глава Бурятии.

На этом церемония инаугурации завершилась.

Новый мэр Улан-Удэ проводил всех гостей, пожав каждому руку у выхода из администрации и отправился работать дальше, так как банкет по этому поводу было решено не организовывать.

Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Явка составила 34%. И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков одержал победу, получив 52,5% голосов. Его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев получил 36,58%. У остальных кандидатов – огромное отставание: телеведущий Батодалай Багдаев (КПСС) получил 2,41% голосов, депутат горсовета и пока ещё заммэра Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2,04%, директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,65%, представитель ЛДПР Николай Чимитов – 1,37%.



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