«То, что они свои, не снимает с них ответственности», - прокомментировал глава Бурятии
В интервью четырём телеканалам республики глава Бурятии Алексей Цыденов выразил своё отношение к критике качества дорожных и строительных работ. Глава отметил, что все подрядчики, которые сейчас выполняют контракты в республике - бурятские.
- Сейчас в предвыборные время звучит: качество плохое. Создаётся впечатление, что наших хотят отодвинуть, расчистить поляну под кого-то другого. Но местным компаниям надо развиваться. У нас много лет был небольшой объём работ, понятно, что и техники у кого-то нет. Безусловно, надо требовать качества, но им надо набраться опыта и людей подготовить, и технику закупить. Всё-таки лучше, чтобы работали наши компании, наши люди учились, наши люди зарплату получали, наши компании у нас здесь налоги платили, - пояснил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что у правительства «есть понимание, что пока компании республики ещё не в полной мере готовы к существующим объёмам строительства и установленным срокам».
- От них надо безусловно требовать повышения качества. Но если у них не будет объектов для работы, не будет контрактов - откуда они наберутся опыта, как людей подготовят, за счет чего они технику купят? Всё-таки акцент на бурятские компании, я думаю, надо сохранять. То, что они свои, не снимает с них ответственности, это не значит, что мы будем что-то им прощать. Нахалтурил - исправляй за свой счёт. Но это всё равно позволит им наработать опыт, подготовить людей, технику купить. Это будет наш бурятский строительный комплекс, - заявил глава региона.
Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании»
Власть, Фото:
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