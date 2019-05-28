В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве

Власть, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Он незаконно заключил договор на крупную сумму



В Забайкальском крае полицейские установили причастность руководителя государственного учреждения к краже в особо крупном размере.



Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Агинский» выяснили, что директор государственного учреждения незаконно заключил договор с одной из фирм на строительство летних домиков на территории национального парка. Сумма составляла на сумму 3,5 миллионов рублей.



После выполнения работ руководство национального парка не смогло в полном объёме оплатить строительные работы, причинив ущерб подрядной организации на сумму 1,5 миллиона рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.