Он незаконно заключил договор на крупную сумму
В Забайкальском крае полицейские установили причастность руководителя государственного учреждения к краже в особо крупном размере.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Агинский» выяснили, что директор государственного учреждения незаконно заключил договор с одной из фирм на строительство летних домиков на территории национального парка. Сумма составляла на сумму 3,5 миллионов рублей.
После выполнения работ руководство национального парка не смогло в полном объёме оплатить строительные работы, причинив ущерб подрядной организации на сумму 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве
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