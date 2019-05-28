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В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве

В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Он незаконно заключил договор на крупную сумму

В Забайкальском крае полицейские установили причастность руководителя государственного учреждения к краже в особо крупном размере.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Агинский» выяснили, что директор государственного учреждения незаконно заключил договор с одной из фирм на строительство летних домиков на территории национального парка. Сумма составляла на сумму 3,5 миллионов рублей.

После выполнения работ руководство национального парка не смогло в полном объёме оплатить строительные работы, причинив ущерб подрядной организации на сумму 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край национальный парк мошенничество
 
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