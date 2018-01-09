Три рейса из Улан-Удэ вошли в список субсидируемых в 2018 году

Один из них – новый рейс до Хабаровска – будет выполнять авиакомпания «Якутия» с 10 января



В рамках реализации постановления правительства России, рейсы Красноярск – Улан-Удэ от авиакомпании NordStar, Хабаровск – Улан-Удэ и Якутск – Улан-Удэ от авиакомпании «Якутия» получат в 2018 году субсидии на осуществление региональных авиаперевозок.



Стоит отметить, новый субсидируемый рейс Улан-Удэ – Хабаровск от авиакомпании «Якутия» стартует уже завтра 10 января в 14:00 и будет выполняться еженедельно по средам.



Также в список субсидируемых рейсов вошли маршруты Улан-Удэ – Якутск (еженедельно по четвергам) и Улан-Удэ – Красноярск (два раза в неделю по средам и субботам), сообщает пресс-служба аэропорта.



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