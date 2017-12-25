В Бурятии инвесторы готовы вмешаться в ситуацию с отсутствием ОСАГО у гостей из Монголии

В Улан-Удэ водитель из Монголии стал виновником ДТП, где пострадали, помимо его собственного, ещё два автомобиля. И действующего страхового полиса у иностранца не оказалось



- Раз у виновника нет полиса ОСАГО, значит мне как виновнику ничего не выплачивается. И потом этот человек - гражданин Монголии, это очень большая проблема. Мы насчитали сумму на 80 тысяч. На такую сумму он не согласился. Мы вызывали оценщика, оценщик тоже называет такую сумму, но он на такую сумму не соглашается, - говорит владелец такси Раиса.



Как сообщает ТК «Тивиком», иностранный гость свою вину не отрицает. Говорит, страховка просроченная. После разговоров с пострадавшей стороной виновник обещал ущерб возместить.



- Я буду возмущать из своих денег потерпевшему ущерб. Но видимо такое решение вопроса.

- Как так получилось, что вы просрочили страховку?

- Просто не ездил на этой машине давно и не посмотрел сроки. Я думал он у меня до 2018 года. До января действителен, - говорит Сергеленбат Чулундорж.



Решить проблему предложили инвесторы. Они готовы страховать автотуристов и защитить от непредвиденных трат. Инициативная группа уже направила письмо в минтранс.



- Такие ситуации с монголами возникают постоянно, и они решаются таким полукриминальным методом вне правового поля, потому что очень много ездят либо с просроченными полисами, либо полисов вообще нету, - поясняет представитель инвестора АТК «Кяхта» Вадим Имидеев. - Мы этот вопрос поднимали на совещании по туризму при главе, и Алексей Самбуевич дал задание минтрансу провести совещание с МВД и со всеми заинтересованными лицами.

