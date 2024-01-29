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В Улан-Баторе покажут «золото» Марадоны и Роналду

В Улан-Баторе покажут «золото» Марадоны и Роналду
Общество,  Фото:pixabay.com
Впервые в Монголии будут выставлены экспонаты из музея мирового футбола

Исторические экспонаты из музея мирового футбола ФИФА будут привезены в Монголию и бесплатно показаны болельщикам в течение одного дня. Специальное мероприятие организуют в Улан-Баторе, в отеле «Шангри-Ла» 31 января.

Одними из ярких экспонатов выставки станут первый золотой кубок чемпионата мира, «Золотой мяч» бразильского футболиста Криштиану Роналду, золотая медаль чемпионата мира, завоёванная аргентинским футболистом Диего Марадоной, а также футболка с автографом Пеле и многое другое.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», организаторы подчеркнули, что выставка будет открыта для всех любителей футбола, преданных болельщиков и спортсменов.

Возрастное ограничение: 6+.
Монголия выставка футбол

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