В районе Бурятии поздравили долгожительницу

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кижингинский район»

95-летний юбилей отпраздновала Елена Сумарокова



В Кижингинском районе Бурятии 95-летие отметила Елена Ивановна Сумарокова. Именинницу с прошедшим юбилеем поздравили представители администрации района.



Юбиляр родилась 13 января 1929 года в селе Хоринск Хоринского района. С 1936 по 1944 годы училась в Хоринского школе.



Трудилась в столовой села Кижинга помощником повара, няней в Кижингинском детском саду, поваром в Кижингинской столовой РПС, аймачной больнице, заведующей буфетом Кижингинского райпо, старшим поваром Кижингинского лицея.

