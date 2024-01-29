95-летний юбилей отпраздновала Елена Сумарокова
В Кижингинском районе Бурятии 95-летие отметила Елена Ивановна Сумарокова. Именинницу с прошедшим юбилеем поздравили представители администрации района.
Юбиляр родилась 13 января 1929 года в селе Хоринск Хоринского района. С 1936 по 1944 годы училась в Хоринского школе.
Трудилась в столовой села Кижинга помощником повара, няней в Кижингинском детском саду, поваром в Кижингинской столовой РПС, аймачной больнице, заведующей буфетом Кижингинского райпо, старшим поваром Кижингинского лицея.
В районе Бурятии поздравили долгожительницу
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