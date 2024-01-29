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Бегун из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях

Бегун из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:скриншот
Спортсмен выиграл в беге на 800 метров

В Краснодарском крае прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на XVII кубок губернатора региона. В турнире участвовали более 200 атлетов из 15 регионов России. За награды спортсмены боролись в семи видах программы: бег на 60, 400 и 800 метров, бег с барьерами на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра и пятиборье.

Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий стал победителем всероссийских соревнований. Он был лучшим в беге на дистанции 800 м с результатом 1.49.08. Легкоатлет показал пока лучший результат сезона в стране, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Бурятия спорт легкая атлетика

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