В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Их получили юные музыканты города



13 октября в столице Бурятии открылся 32-й сезон Детской филармонии. Школы искусств города и музыкально-гуманитарный лицей показали мастерство и талант своих воспитанников. В рамках открытия нового сезона состоялась торжественная церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова.



- Из года в год у нас растёт количество участников, которые претендуют на эту замечательную премию имени Бау Ямпилова. В этом году претендовали 15 человек, выбрали пять, - отметила Светлана Трифонова, заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике.



В этом году стипендия в размере трёх тысяч рублей присуждена пяти учащимся: Алине Я., ученице 8 класса МГЛ им. Д. Аюшеева, Владимиру Р., ученику 7 класса ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, Дарьяне Б., ученице 6 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева, Радославе Г., ученице 7 класса ДШИ №6, Елене Л., ученице 7 класса ДШИ №7.



Также благодарственными письмами были награждены преподаватели детских школ искусств.



- Детская филармония была создана в Улан-Удэ в 1990 году. Это отчётные, сольные и юбилейные концерты, концерты хореографических коллективов и солистов. Немало учащихся школ искусств за эти годы выступали с сольными концертными программами, с ансамблями и оркестрами. Многие первые исполнители Детской филармонии стали профессиональными музыкантами, - отметили в управление по информационной политике Улан-Удэ.



