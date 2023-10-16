16 октября

15 октября

Популярное

В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова

В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Их получили юные музыканты города

13 октября в столице Бурятии открылся 32-й сезон Детской филармонии. Школы искусств города и музыкально-гуманитарный лицей показали мастерство и талант своих воспитанников. В рамках открытия нового сезона состоялась торжественная церемония вручения стипендий имени народного артиста СССР Бау Ямпилова.

- Из года в год у нас растёт количество участников, которые претендуют на эту замечательную премию имени Бау Ямпилова. В этом году претендовали 15 человек, выбрали пять, - отметила Светлана Трифонова, заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике.

В этом году стипендия в размере трёх тысяч рублей присуждена пяти учащимся: Алине Я., ученице 8 класса МГЛ им. Д. Аюшеева, Владимиру Р., ученику 7 класса ДШИ №3 им. С.В. Семыкина, Дарьяне Б., ученице 6 класса ДШИ №4 им. Ю.И. Ирдынеева, Радославе Г., ученице 7 класса ДШИ №6, Елене Л., ученице 7 класса ДШИ №7.

Также благодарственными письмами были награждены преподаватели детских школ искусств.

- Детская филармония была создана в Улан-Удэ в 1990 году. Это отчётные, сольные и юбилейные концерты, концерты хореографических коллективов и солистов. Немало учащихся школ искусств за эти годы выступали с сольными концертными программами, с ансамблями и оркестрами. Многие первые исполнители Детской филармонии стали профессиональными музыкантами, - отметили в управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ Бурятия стипендия музыка дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Общество, 16.10.2023
60 лучших поощрят единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей
К концу недели жителей Бурятии ждёт тёплая погода
К концу недели жителей Бурятии ждёт тёплая погода
Общество, 16.10.2023
Опубликован прогноз погоды на ближайшие семь дней
Глава Бурятии открыл участок дороги после ремонта
Глава Бурятии открыл участок дороги после ремонта
Общество, 16.10.2023
Алексей Цыденов: «Хорошим дорогам в Республике Бурятия быть»
Бурятский борец выиграл миллион рублей
Бурятский борец выиграл миллион рублей
Общество, 16.10.2023
Также спортсмен стал победителем всероссийского турнира
В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
Общество, 16.10.2023
Он был последним в республике оставшимся в живых участником битвы под Москвой
Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира
Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира
Общество, 16.10.2023
Спортсмен выиграл три золотые медали по метанию ножей
В райцентре в Бурятии внезапно демонтировали детскую площадку
В райцентре в Бурятии внезапно демонтировали детскую площадку
Общество, 16.10.2023
А вместе с ней под снос попали лавочки и урна
В Бурятии стали ещё меньше жаловаться на жизнь
В Бурятии стали ещё меньше жаловаться на жизнь
Общество, 16.10.2023
Однако люди по-прежнему ею недовольны
В Улан-Удэ стартовал месячник «Белая трость»
В Улан-Удэ стартовал месячник «Белая трость»
Общество, 16.10.2023
Акция посвящена незрячим и слабовидящим людям
У сотрудников УФСИН Бурятии проверили знание дорожных правил
У сотрудников УФСИН Бурятии проверили знание дорожных правил
Общество, 16.10.2023
Ответы принимал сотрудник Госавтоинспекции
ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО
ФОМС: Полную медицинскую помощь и реабилитацию смогут получить и семьи ветеранов СВО
Общество, 16.10.2023
Страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия
В Бурятии сельских чиновников заставили убрать помойку
В Бурятии сельских чиновников заставили убрать помойку
Общество, 16.10.2023
Она разрослась почти до трёх тысяч «квадратов»
В Бурятии опровергли слухи о разодранной собаками козе
В Бурятии опровергли слухи о разодранной собаками козе
Общество, 16.10.2023
Там не нашли ни останков пострадавшего животного, ни его владельца 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^