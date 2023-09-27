27 сентября

26 сентября

Популярное

На родине бурятского улигершина установили его скульптуру

На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
Общество,  Фото:администрация Эхирит-Булагатского района
Памятник народному сказителю появился в Эхирит-Булагатском районе

25 сентября в Усть-Ордынском Бурятском округе на место постоянной прописки – в деревню Кукунут – переехала скульптура бурятского народного сказителя-улигершина и уроженца улуса Маншуда Имегенова. Скульптура выполнена мастером Романом Весниным в рамках конкурса-фестиваля садово-парковых скульптур «Улигер».

- Работа мастера Веснина так впечатлила кукунутцев, что они обратились ко мне с просьбой, чтобы скульптура была установлена в их деревне. Я не смог отказать и рад, что это случилось именно сегодня, в день рождения сказителя, - сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. - В деревне доставку очень ждали. Специально накануне здесь всем миром – от мала до велика – вышли на субботник.

Около скульптуры появится деревянная юрта. Жители Кукунута собрали деньги, которые пойдут на фундамент, и уже на днях начнутся строительные работы. Также муниципалитет принимает участие в конкурсе инициативных проектов.

Напомним, что в 1906 году со слов улигершина Маншуда Имегенова (Эмегеева) бурятский учёный Цыбен Жамцарано записал эпос «Гэсэр» («Абай Гэсэр хубуун», 12+), а также сказания о сыновьях Гэсэр-хана. Эхирит-булагатская версия Гэсэриады, записанная от Маншуда Имегенова, считается учёными наиболее архаичным вариантом эпоса. Кроме этого, американский этнограф и учёный-фольклорист Джеремайя Куртин записал с уст улигершина многие сказания и легенды, вошедшие в его книгу.

Возрастное ограничение: 12+.
Усть-Ордынский Бурятский округ эпос Гэсэр скульптура улигершины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новом детсаду в Улан-Удэ начались отделочные работы
В новом детсаду в Улан-Удэ начались отделочные работы
Общество, 27.09.2023
Строительство на Шишковке планируют завершить в этом году
Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»
Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»
Общество, 27.09.2023
У спортсменок 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награды
На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
Общество, 27.09.2023
Памятник народному сказителю появился в Эхирит-Булагатском районе
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»
Общество, 27.09.2023
В республике прошёл межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
Общество, 27.09.2023
В рамках праздника состоялось награждение почётными званиями лучшим в профессии
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Общество, 27.09.2023
В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Общество, 27.09.2023
На счету спортсменок – 4 награды
В Улан-Удэ продлили время пересадочного тарифа на полчаса
В Улан-Удэ продлили время пересадочного тарифа на полчаса
Общество, 27.09.2023
Теперь у пассажиров есть 1,5 часа на поездки по цене одного билета
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Общество, 27.09.2023
Они досрочно сложили свои полномочия 
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
Общество, 27.09.2023
В мэрии сообщили, что за жильё ей заплатили два миллиона рублей

Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Общество, 27.09.2023
Туристов призвали пока воздержаться от пеших походов
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
Общество, 27.09.2023
Несовершеннолетний стал его пациентом из-за пагубного употребления алкоголя
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
Общество, 27.09.2023
Туда завезли противогазы и защитную одежду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^