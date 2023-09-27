Памятник народному сказителю появился в Эхирит-Булагатском районе
25 сентября в Усть-Ордынском Бурятском округе на место постоянной прописки – в деревню Кукунут – переехала скульптура бурятского народного сказителя-улигершина и уроженца улуса Маншуда Имегенова. Скульптура выполнена мастером Романом Весниным в рамках конкурса-фестиваля садово-парковых скульптур «Улигер».
- Работа мастера Веснина так впечатлила кукунутцев, что они обратились ко мне с просьбой, чтобы скульптура была установлена в их деревне. Я не смог отказать и рад, что это случилось именно сегодня, в день рождения сказителя, - сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев. - В деревне доставку очень ждали. Специально накануне здесь всем миром – от мала до велика – вышли на субботник.
Около скульптуры появится деревянная юрта. Жители Кукунута собрали деньги, которые пойдут на фундамент, и уже на днях начнутся строительные работы. Также муниципалитет принимает участие в конкурсе инициативных проектов.
Напомним, что в 1906 году со слов улигершина Маншуда Имегенова (Эмегеева) бурятский учёный Цыбен Жамцарано записал эпос «Гэсэр» («Абай Гэсэр хубуун», 12+), а также сказания о сыновьях Гэсэр-хана. Эхирит-булагатская версия Гэсэриады, записанная от Маншуда Имегенова, считается учёными наиболее архаичным вариантом эпоса. Кроме этого, американский этнограф и учёный-фольклорист Джеремайя Куртин записал с уст улигершина многие сказания и легенды, вошедшие в его книгу.
Возрастное ограничение: 12+.
На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
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