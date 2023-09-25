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В Бурятии грибникам рассказали, как выжить в лесу

В Бурятии грибникам рассказали, как выжить в лесу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спасатели советуют как следует утеплиться и взять с собой заряженный мобильник

Несмотря на наступление осени, жители Бурятии продолжают ходить в лес за грибами и ягодами. В Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС) рассказали, как не заблудиться, отправляясь за дикоросами, и выжить в тайге. 

Во-первых, продумайте предположительный маршрут, изучите карту местности и запомните, с какой стороны должны быть реки, овраги, дороги, линии электропередач и где расположены ближайшие населённые пункты.

Определите приблизительное время возвращения, предупредите родных и близких, куда вы собрались и когда придёте назад. Подготовьте для похода в лес яркую тёплую одежду и высокие резиновые сапоги, возьмите с собой спички, запас еды и воды, свисток, компас и необходимые лекарства. А ещё полностью зарядите мобильный телефон. 
Лес дикоросы спасатели

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