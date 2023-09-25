В Бурятии грибникам рассказали, как выжить в лесу





Во-первых, продумайте предположительный маршрут, изучите карту местности и запомните, с какой стороны должны быть реки, овраги, дороги, линии электропередач и где расположены ближайшие населённые пункты.



Определите приблизительное время возвращения, предупредите родных и близких, куда вы собрались и когда придёте назад. Подготовьте для похода в лес яркую тёплую одежду и высокие резиновые сапоги, возьмите с собой спички, запас еды и воды, свисток, компас и необходимые лекарства. А ещё полностью зарядите мобильный телефон.



Несмотря на наступление осени, жители Бурятии продолжают ходить в лес за грибами и ягодами. В Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС) рассказали, как не заблудиться, отправляясь за дикоросами, и выжить в тайге.