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В Бурятии и Иркутской области поменяется расписание нескольких поездов

В Бурятии и Иркутской области поменяется расписание нескольких поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок

В связи с работами по реконструкции инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей с 7 сентября в Бурятии и Иркутской области изменится расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов.

Так, с 7 по 21 сентября изменится расписание пассажирских поездов №92 Москва – Северобайкальск, №376 Красноярск – Нерюнгри, №270 Имеретинский Курорт – Чита, №989 Владивосток – Москва. Разница с действующим расписанием составит от – 39 до +26 минут.

8, 12, 14 сентября изменится расписание пригородных поездов №6051 Коршуниха-Ангарская – Вихоревка, №6052 Вихоревка – Коршуниха-Ангарская, 8 сентября – №6369 Северобайкальск – Дабан, №6367 Дабан – Киренга. Разница с действующим расписанием составит от 25 минут до 1 часа 30 минут.

8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября 2023 г. (по вторникам и пятницам) изменится расписание пригородных поездов №6114 Зима – Кая, №6406 Нижнеудинск – Тулун. Разница с действующим расписанием составит от 1 до 25 минут.

С 11 сентября 2023 г. ежедневно (кроме вторника и пятницы) пригородный поезд №6108 сообщением Черемхово – Кая будет делать дополнительную остановку на о.п. Компрессорная.

С 19 сентября 2023 г. изменится расписание пригородных поездов №6049 Коршуниха-Ангарская – Вихоревка, №6009 Новобратск – Вихоревка. Разница с действующим расписанием составит от -11 до +42 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Бурятия Иркутская область железная дорога расписание поезд

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