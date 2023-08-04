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В Бурятии похоронят участника СВО и его маму

В Бурятии похоронят участника СВО и его маму
Общество, 
Мама военнослужащего скончалась через девять дней после гибели сына

В Бичурском районе Бурятии похоронят и участника спецоперации Даренских Алексея Геннадьевича, и его маму. Об этом сообщили в районной группе «Бичура-инфо».

Алексей Геннадьевич родился 10 октября 1978 года в Новосибирской области. Затем семья переехала жить в Бичурский район. Начальную школу Алексей окончил в посёлке Сахарный Завод, а после продолжил учёбу в Бичурской средней школе №1.

Получил профессию сварщика в Малокуналейской СПТУ. Прошёл срочную службу в армии.

Жил и работал в Москве, где создал семью, а затем вернулся в родную Бичуру.

В сентябре 2022 года добровольцем ушёл на СВО.

Погиб 22 июля 2023 года. Его мама Валентина Спиридоновна скончалась 31 июля.

У Алексея Геннадьевича остался сын и любимая сестра.

Похороны Алексея и его мамы состоятся в посёлке Сахарный Завод. Дата и время уточняются.
смерть

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