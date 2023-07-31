Бурятских лам пригласили на открытие огромной статуи Будды

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Высота скульптуры составляет более 24,5 метров



Представители Буддийской традиционной Сангхи России направились в Мьянму. Их пригласили на открытие самой большой мраморной скульптуры сидящего на троне Будды, а также комплекса пагод (молельных домов).



На открытие направились Дид Хамбо-лама Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очиров, ширээтэ-лама дацана «Балдан Брэйбун» Бато Шареев, ректор Агинской Буддийской академии Чингиз лама Сультимов.



В Нейпьидо 1 августа будут торжественно освящены пагоды и самая большая в мире мраморная скульптура сидящего на троне Будды Маравиджая – Победителя Мары. К 1 августа период работ над созданием скульптуры составит 1143 дня. На эту дату приходится полнолуние второго месяца Вазо, и к этому событию в календаре буддистов будут приурочены религиозные церемонии по освящению.



- Комплекс площадью 93 гектара, центром которого станет скульптура, расположен на холме Тепхью в районе Деккинатири столичной территории Нейпьидо. Руки сидящего Будды сложены в мудру Бхумипхасса (Бхумиспарша), напоминающую о том, что он взял землю в свидетели, когда во время размышлений под деревом Бодхи ему удалось разрешить проблему прекращения страданий. Мудра также может олицетворять победу Будды над демоном-искусителем Марой, - сообщает пресс-служба Сангхи.



Высота скульптуры – 19 метров, общий вес – 1782 тонны. Высота трона – 5,5 метров, вес – 3510 тонн. Общая высота сидящего на троне Будды составляет более 24,5 метров, и это самая высокая в мире статуя сидящего Будды.

