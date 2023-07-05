На родине Хамбо-ламы проведут хурал

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Ламы прочитают «Ганжур»



На родине XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в селе Шаргалжин Красночикойского района Забайкальского края пройдёт ежегодный Ганжур хурал. В течение трёх дней, 6, 7 и 8 июля, ламы Иволгинского и Улан-Удэнского дацанов, студенты Буддийского университета, ширээтэ-ламы дацанов Сангхи России, а также ламы дацана «Балдан Брэйбун» Кяхтинского района Бурятии, в приход которого входит дуган села Шаргалжин, под руководством Пандито Хамбо-ламы будут декламировать все тома канона святого учения Будды «Ганжур».



В завершающий день, 9 июля, с 9:00 пройдёт хурал, посвящённый божеству Намсарай. Именно этот дуган является обителью пребывания Намсарай Сахюусана в России и здесь находится дворец Намсарай Сахюусан.



- В 2014 году здесь был торжественно освящён и открыт для верующих дворец Намсарай Сахюусана, в котором хранится «Золотой Ганжур», более ста лет находящийся в селе Шаргалжин, ставший самой настоящей живой легендой и главной духовной драгоценностью местных жителей, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



Концерт и спортивные состязания, посвящённые хуралу, отменены.



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