«Тёмный мрачный коридор, подхожу к плите в упор…»
Улан-удэнский юморист Егор Гула снял шуточный ролик на тему летнего отключения горячей воды. Он исполнил песню на мотив «Куклы колдуна» группы «Король и Шут».
«Тёмный мрачный коридор,
Подхожу к плите в упор,
Ставлю на девятку я,
Чтоб разогреть воды.
Это неудобно, но
«Водоканалу» всё равно.
Каждым летом так бывает
В каждой из квартир
Нам надоело!
Я с кастрюлькою в час ночной
Ковшом себя поливаю тёплою водой.
Из-за чьих это всё идей,
Ведь город должен быть же для людей».
Горячее водоснабжение в Улан-Удэ отключают каждое лето для проведения ремонтных работ на теплосетях. Вот и сейчас в столице республики нет горячей воды. Её отключили 5 июня и обещают вернуть к концу недели.
В течение всего лета отключения будут происходить в разных районах города. Меньше всех повезло части Железнодорожного и Советского района, где горячую воду отключили до 20 июля и 1 сентября соответственно.
С графиком отключения можно ознакомиться по ссылке.
Юморист спел об отключении воды в Улан-Удэ в стиле «Короля и Шута»
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