Её не будет в городе несколько дней
В понедельник, 5 июня, в столице Бурятии вновь отключили горячее водоснабжение. Блага цивилизации не будет четыре дня – по 8 июня включительно. К концу рабочей недели его должны вернуть.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир исчезло и ГВС. Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.
К 15 мая воду пообещали вернуть, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать намного дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.
В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:
микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа
Гидравлические испытания требуются для выявления ветхих и аварийных участков и их последующего ремонта. Это позволит качественно подготовить энергооборудование к новому отопительному сезону. По закону, отключение горячего водоснабжения во время профилактических работ не должно превышать 15 дней. Но, как показывает практика, в Улан-Удэ частенько не укладываются в эти сроки.
Столица Бурятии опять осталась без горячей воды
Общество, Фото:
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