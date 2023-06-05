Столица Бурятии опять осталась без горячей воды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её не будет в городе несколько дней



В понедельник, 5 июня, в столице Бурятии вновь отключили горячее водоснабжение. Блага цивилизации не будет четыре дня – по 8 июня включительно. К концу рабочей недели его должны вернуть.



Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир исчезло и ГВС. Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.



К 15 мая воду пообещали вернуть, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать намного дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.



В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:



микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля

микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа

сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа

Стеклозавод – с 7 по 20 августа

микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа



Гидравлические испытания требуются для выявления ветхих и аварийных участков и их последующего ремонта. Это позволит качественно подготовить энергооборудование к новому отопительному сезону. По закону, отключение горячего водоснабжения во время профилактических работ не должно превышать 15 дней. Но, как показывает практика, в Улан-Удэ частенько не укладываются в эти сроки.

