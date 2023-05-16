С начала мая их обновили и восстановили на 12 городских улицах
За полмесяца в столице Бурятии привели в порядок более 60 дорожных знаков. Работа по их восстановлению и обновлению, а также по установке недостающих стартовали в городе ещё в начале года, сообщили в комбинате по благоустройству.
С начала мая дорожные знаки отремонтировали, в частности, на улицах Степная Протока, Кабанская, Мелиораторов, Смолина, Дружбы, Магистральная, Комарова, Комсомольская, Иволгинская, Строителей, Мирная и на проспекте Автомобилистов.
Во вторник, 16 мая, бригада КБУ взялась за знаки на улицах Смолина, Орловская, Коммунистическая и Лимонова. Все работы выполняются согласно проекту организации дорожного движения.
В Улан-Удэ привели в порядок более 60 дорожных знаков
Общество, Фото:
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