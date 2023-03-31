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В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ

В Минприроды рассказали, кто испортил воздух в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В его загрязнении оказались виноваты жители частного сектора

Недавно представители Бурятии побывали на выездной стратегической сессии «41 над уровнем неба: «Чистый воздух» расширяет границы», проходившей в Красноярске. Мероприятие состоялось на площадке Сибирского федерального университета.

Его целью было погружение в экологические проблемы каждого региона, включённого в федеральную программу «Чистый воздух». Участники из Бурятии, Красноярского края, Иркутской области, Тывы, Хакасии и других субъектов РФ обсудили успешные практики по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. 

Об источниках его загрязнения в столице республики рассказала начальник отдела регулирования охраны окружающей среды и атмосферного воздуха Минприроды РБ Инга Актинова.

- В Улан-Удэ большая часть вредных выбросов порождается именно отопительными печами и мини-котельными частных подворий – их насчитывается около 67 тысяч, – подчеркнула она. – В Красноярске таких  только 12 000, а в Чите – порядка 25 тысяч. Поэтому в Бурятии мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» во многом направлены на перевод частного сектора на электроотопление.

По итогам сессии приготовят резолюции и разработают изменения в действующие нормативно-правовые акты, направленные на квотирование выбросов. В планах также – инициативы, направленные на улучшение качества воздуха. Это, в частности, экологизация отопления и транспорта.

В декабре о состоянии улан-удэнского воздуха высказался и мэр города. В большом итоговом интервью местным телеканалам Игорь Шутенков сообщил, что его загрязняют 67 тысяч печей и почти 200 тысяч автомобилей.


воздух экология природа

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