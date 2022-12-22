«Это бич»: Власти рассказали, кто портит воздух в Улан-Удэ

Его загрязняют 67 тысяч печей и почти 200 тысяч автомобилей
- На Левом берегу раньше действительно были дачи – люди отдыхали там летом, выращивали зелень, проводили каникулы. Сейчас это частный сектор. Плюс город разросся, стал большим, широким – не таким, как был в 80-е годы, а намного больше, – отметил Игорь Шутенков. – И в тело города уже входят Заиграевский и Иволгинский район, микрорайоны Солдатский, Поселье. В Улан-Удэ и пригородах – порядка 67 тысяч печных труб. Это 67 тысяч печек, которые каждый день топятся и загрязняют наш воздух.
Мэр признался, что раньше любил тихую снежную погоду.
- А сегодня просто молюсь, чтобы был ветер и не пошёл снег, – подчеркнул Шутенков. – Грязный воздух в нашем городе – это бич. И чтобы решить проблему, мы создали проектный офис, который так и называется – «Чистый воздух», куда вовлекли и правительство Бурятии, и федеральные структуры. По указу президента мы вошли в федеральный проект «Чистый воздух» и теперь выстраиваем работу по пути тех городов, которые начали её раньше. Разрабатываем проектно-сметную документацию на котельные, на электросети, создание бездымного топлива.
На местных котельных – а всего их в городе 28 – хотят установить специальные фильтры-дымоуловители, чтобы сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Такое очистительное устройство изготовили ранее на Улан-Удэнском приборостроительном заводе. Сейчас оно проходит обкатку на муниципальной котельной на улице Лысогорская.
Отравляют воздух в Улан-Удэ и автомобили. По словам градоначальника, в столице республики появилось много легкового и грузового транспорта.
- 185 единиц транспорта практически каждый день выходит на улицы города, – отметил он. – И пробки, в которых стоят автомобили, тоже отравляют нам с вами жизнь.
Частный сектор в Улан-Удэ хотят переводить на электроотопление. Взяться намерены также за небольшие стоянки, магазины и СТО.
- Там тоже будем переходить на фильтры или законодательно побуждать использовать экологически чистое топливо, – заявил глава бурятской столицы.