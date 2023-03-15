В Улан-Удэ 13 жилых домов, кафе и детский сад останутся без холодной воды

Её вернут только поздним вечером



В среду, 15 марта, в Улан-Удэ семь жилых домов на улице Тобольская – № 55, 63, 65, 67, 59, 71 и 73 и ещё шесть на Краснофлотской – № 2а, 26, 8, 10, 12, 32 – останутся без холодного водоснабжения (ХВС). Об этом предупредили в МУП «Водоканал».



Причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети у дома № 73 на Тобольской. ХВС исчезнет в 14:00, а вернут его только в 22:00.



Кроме того, блага цивилизации на восемь часов лишатся детские сады «Оюна» (Тобольская, 51) и № 91 «Строитель» ( Краснофлотская, 8а), центральный тепловой пункт (Краснофлотская, 2г), кафе «Владд» (Тобольская, 57г), стоматологическая поликлиника «Олой» ( Тобольская, 55а) и кафе «Lova» (Тобольская, 55д) плюс административное здание на Тобольской, 65а



Подвоз воды пообещали организовать. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию о её местонахождении можно, позвонив в диспетчерскую службу МУП по телефонам 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33.

