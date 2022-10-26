В парке Закаменска появились скульптуры советского времени

В райцентре Бурятии благоустроили городской парк
Городской парк в Закаменске получил комплексное благоустройство. За четыре года здесь появилась инфраструктура для отдыха и проведения массовых мероприятий. А в этом году в общественном пространстве установили скульптуры шахтёра, лучницы, боксёра, волейболиста и футболиста.
Парк отдыха в городе открылся ещё с момента основания города. В то время в нём отдыхали работники Джидинского комбината. Восстановление общественного пространства началось в 2019 году. За это время здесь проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий.
- В этом году были установлены коллективные качели, спорт площадка, воркаут, построен новый резной мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство ещё в советское время. Это 5 скульптур: шахтёр - как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, лучница, боксёр, волейболист и футболист. Теперь скульптуры изюминка парка, - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.
В этом году на благоустройство парка было выделено более 6 миллионов рублей.
- Я каждое утро занимаюсь скандинавской ходьбой в этом парке и постоянно наблюдаю изменения. Каждый раз радуюсь, что здесь появилось что-то новое. Вот установили беседки, вот поставили скульптуры. Парк меняется на наших глазах. Каким парк был ещё лет пять назад, и какой он стал сейчас – несравнимо. Сейчас здесь приятно гулять, много жителей собирается в нашем парке, мамочки с колясками гуляют, - отметила член совета ветеранов города Закаменск Ольга Елитенко.
- Изменилось очень многое. Здесь необычная, расписная детская площадка, одна такая в республике. Так как у меня есть маленький ребёнок, мы почти каждый день после школы стараемся приходить сюда. И сколько мы сюда приходим, здесь все время много народу, - поделилась впечатлениями жительница города Закаменск Сарюна Бадархаева.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, до конца этого года в республике обновят 116 дворов и 92 общественные территории.
В парке Закаменска появились скульптуры советского времени
Общество, Фото:
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