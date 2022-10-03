Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»
Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России. Об этом сообщает официальный госпортал «Объясняем.рф».
Так там ответили на вопрос: «Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?»
Также там уточнили, что в период частичной мобилизации военнослужащие, у которых заканчивается срок контракта, продолжат свою службу после его окончания.
«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено», - говорится в сообщении.
Для военнослужащих по контракту с момента объявления частичной мобилизации основаниями для увольнения с военной службы являются только: достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе), приговор суда к наказанию в виде лишения свободы.
О выполнении плана по частичной мобилизации ранее отчитались руководители нескольких регионов, в том числе Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов 30 сентября сообщил, что в республике задание по мобилизации выполнено.
- Сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего минздрава. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой, - написал в тот день в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.
В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда
Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»
За прошедшие сутки летальных исходов не было
Все гармони были сделаны ещё до революции
Фестиваль проходит в Хабаровске
Комбинат по благоустройству работает в режиме повышенной готовности
В дело вмешалась прокуратура
Алиментщицу приговорили к условному наказанию
Пожарные участвовали в военно-патриотическом фестивале «Одон»
Погода сегодня будет ненастной
Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости
Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа
Книгу решили издать его потомки
Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии