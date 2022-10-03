03 октября

02 октября

Популярное

В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина

В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»

Частичная мобилизация может быть завершена только по решению президента России. Об этом сообщает официальный госпортал «Объясняем.рф».

Так там ответили на вопрос: «Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о завершении мобилизации?»

Также там уточнили, что в период частичной мобилизации военнослужащие, у которых заканчивается срок контракта, продолжат свою службу после его окончания.

«Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено», - говорится в сообщении.

Для военнослужащих по контракту с момента объявления частичной мобилизации основаниями для увольнения с военной службы являются только: достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе), приговор суда к наказанию в виде лишения свободы.

О выполнении плана по частичной мобилизации ранее отчитались руководители нескольких регионов, в том числе Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов 30 сентября сообщил, что в республике задание по мобилизации выполнено.

- Сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего минздрава. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой, - написал в тот день в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.



частичная мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом
Жителя Бурятии оштрафовали за горбыль перед домом
Общество, 03.10.2022
Сельчанин безуспешно пытался оспорить решение суда
В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
В Бурятии частичная мобилизация завершится только по решению Путина
Общество, 03.10.2022
Объяснение появилось на официальном госпортале «Объясняем.рф»
Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 03.10.2022
За прошедшие сутки летальных исходов не было
В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада
В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада
Общество, 03.10.2022
Комбинат по благоустройству работает в режиме повышенной готовности
Жительница Бурятии задолжала своим детям 160 тысяч рублей
Жительница Бурятии задолжала своим детям 160 тысяч рублей
Общество, 03.10.2022
Алиментщицу приговорили к условному наказанию
Улан-удэнцам показали пожарный кроссфит
Улан-удэнцам показали пожарный кроссфит
Общество, 03.10.2022
Пожарные участвовали в военно-патриотическом фестивале «Одон»
Мокрый снег пройдёт в Бурятии 3 октября
Мокрый снег пройдёт в Бурятии 3 октября
Общество, 03.10.2022
Погода сегодня будет ненастной
Новый рекорд: На Байкале фридайвер нырнул на глубину 100 метров
Новый рекорд: На Байкале фридайвер нырнул на глубину 100 метров
Общество, 02.10.2022
Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов
Ветеранов Бурятии поздравили с Днём пожилого человека
Ветеранов Бурятии поздравили с Днём пожилого человека
Общество, 02.10.2022
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости

В Санкт-Петербурге открылась выставка бурятского художника Цыденова
В Санкт-Петербурге открылась выставка бурятского художника Цыденова
Общество, 02.10.2022
Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа
Жители Гусиноозёрска добились открытия «замурованного» прохода
Жители Гусиноозёрска добились открытия «замурованного» прохода
Общество, 02.10.2022
Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^