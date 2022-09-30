Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации

Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются



Бурятия выполнила задание по частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.



- В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра ещё будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается, - написал в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.



Он добавил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются.



Военкоматы продолжают работать с добровольцами. «Такие люди есть и сейчас продолжают идти», - отметил руководитель республики.



- Тяжёлые времена требуют непростых решений. Всем стойкости, - подытожил Алексей Цыденов.

