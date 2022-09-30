Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются
Бурятия выполнила задание по частичной мобилизации, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
- В республике задание по мобилизации выполнено. Сейчас ведётся работа по дополнительному медицинскому осмотру. Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра ещё будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой. Работа продолжается, - написал в своём телеграм-канале Алексей Цыденов.
Он добавил, что пункты сбора по мобилизации в республике закрываются.
Военкоматы продолжают работать с добровольцами. «Такие люди есть и сейчас продолжают идти», - отметил руководитель республики.
- Тяжёлые времена требуют непростых решений. Всем стойкости, - подытожил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков
Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются
После кулинарных соревнований приготовленное съели
Воздух прогреется до +17 градусов
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс
В МЧС прошли очередные учения
Дуэт привлекает своей харизмой
В дело вмешалась прокуратура
Полицейские напоминают правила безопасного нахождения в лесу
Специалисты рассказали об этом полезном овоще
За нерпами в естественной среде обитания понаблюдали почти пять тысяч туристов
Работы проводились по наказам избирателей депутатов горсовета
Ярмарка развернётся на четырёх площадках
Взрослые особи обучают свой выводок перед перелётом
Их посетят около 400 человек