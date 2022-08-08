В Улан-Удэ собирают школьные принадлежности для соццентра

Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних



В столице Бурятии решили помочь собраться в школу детям из малоимущих и многодетных семей, находящихся в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. К акции может присоединиться любой горожанин.



Принимаются только новые школьные принадлежности: канцелярские товары, рюкзаки, сумки для сменной обуви, настольные и развивающие игры, пазлы, раскраски, металлические конструкторы, наборы для творчества для организации досуга детей, находящихся в центре.



Сбор будет проходить по 25 августа, в будние дни с 9:00 по 17:00, в офисе дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ (ул. Маяковского, 3), сообщает пресс-служба учреждения.



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