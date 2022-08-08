08 августа

07 августа

Популярное

В Улан-Удэ собирают школьные принадлежности для соццентра

В Улан-Удэ собирают школьные принадлежности для соццентра
Общество,  Фото:pixabay.com
Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

В столице Бурятии решили помочь собраться в школу детям из малоимущих и многодетных семей, находящихся в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. К акции может присоединиться любой горожанин.

Принимаются только новые школьные принадлежности: канцелярские товары, рюкзаки, сумки для сменной обуви, настольные и развивающие игры, пазлы, раскраски, металлические конструкторы, наборы для творчества для организации досуга детей, находящихся в центре.

Сбор будет проходить по 25 августа, в будние дни с 9:00 по 17:00, в офисе дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ (ул. Маяковского, 3), сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ акция благотворительная акция дети школа социальная защита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа
Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа
Общество, 08.08.2022
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники
В Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3
В Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3
Общество, 08.08.2022
Заявки принимаются до 11 августа
Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Общество, 08.08.2022
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Студенты Бурятии поборются за звание «Мисс и Мистер Студенчество России»
Студенты Бурятии поборются за звание «Мисс и Мистер Студенчество России»
Общество, 08.08.2022
Республика принимает участие в конкурсе в третий раз
В Чите почтут память жертв политических репрессий
В Чите почтут память жертв политических репрессий
Общество, 08.08.2022
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
Общество, 08.08.2022
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа
Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
Общество, 08.08.2022
В Бурятии завершился экологический марафон «Зелёный Десант»
Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам
Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам
Общество, 08.08.2022
Участие в тайлгане «Арын 13 ноёд» приняли священнослужители из Бурятии
«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов
«Большой приз Алханая» выиграл Балдан Цыжипов
Общество, 08.08.2022
В Агинском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Барилдаан»
В Забайкалье от паводков пострадали более 3200 хозяйств и дач
В Забайкалье от паводков пострадали более 3200 хозяйств и дач
Общество, 08.08.2022
Пострадавшим сельхозтоваропроизводителям выплатят компенсацию
Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»
Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»
Общество, 08.08.2022
Соревнования проводились по трём видам спортивных единоборств
В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях
В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях
Общество, 08.08.2022
Гастрофестиваль посетили более тысячи человек
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов Бурятии
Общество, 08.08.2022
Жители и гости столицы республики смогут приобрести продукцию со всех районов региона
В улан-удэнском аэропорту была «пробка» из самолётов
В улан-удэнском аэропорту была «пробка» из самолётов
Общество, 08.08.2022
Утром вылетали в столицу России вылетали сразу шесть самолётов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^