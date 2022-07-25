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На реках Забайкалья прогнозируют резкие подъёмы воды

На реках Забайкалья прогнозируют резкие подъёмы воды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В регионе ожидаются сильные дожди

В связи с сильными дождями по южным и центральным районам Забайкальского края 26 и 27 июля возможны резкие подъёмы уровней воды на малых реках центральных, южных и юго-восточных районов, местами с выходом воды на пойму. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды.

26 и 27 июля на реках Чита у сёл Бургень и Шишкино, Никишиха у села Атамановка и Хойто-Ага у одноименного села ожидается выход воды на пойму. На реках Амур, Аргунь, Ингода, Чита, Нерча, Чикой и Хилок ожидается рост уровней воды на 15-50 сантиметров.

По информации управления, в течение суток 26 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
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