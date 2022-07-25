В регионе ожидаются сильные дожди
В связи с сильными дождями по южным и центральным районам Забайкальского края 26 и 27 июля возможны резкие подъёмы уровней воды на малых реках центральных, южных и юго-восточных районов, местами с выходом воды на пойму. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды.
26 и 27 июля на реках Чита у сёл Бургень и Шишкино, Никишиха у села Атамановка и Хойто-Ага у одноименного села ожидается выход воды на пойму. На реках Амур, Аргунь, Ингода, Чита, Нерча, Чикой и Хилок ожидается рост уровней воды на 15-50 сантиметров.
По информации управления, в течение суток 26 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
На реках Забайкалья прогнозируют резкие подъёмы воды
Общество, Фото:
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