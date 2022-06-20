Певец повёл себя спокойно
Фанатка прорвалась сцену к певцу Хабибу во время его концерта, посвящённого Дню города, на площади Советов в Улан-Удэ. Девушка выскочила на сцену, крепко обняла исполнителя и что-то сказала ему. Отметим, инцидент произошёл в перерыве между песнями.
Сам артист не подал вида и спокойно переждал, когда девушка покинет сцену. Подоспевшие охранники быстро отвели поклонницу.
- До сих пор под впечатлением, - написал на своей странице в соцсети Хабиб, поделившись в целом впечатлениями о концерте в Улан-Удэ.
Аналогичный случай произошёл недавно в Чите, где Хабиб выступал с концертом в честь Дня города. Однако стоит отметить, что там фанатка оказалась сильнее и так крепко обнимала певца, что её не могли оттащить четыре охранника. Кроме того, после концерта она вновь набросилась на певца. Тогда Хабиб поделился, что остался этим несколько недоволен, и что «запах алкоголя убил всю романтику».
Концертом Хабиба завершилось празднование 356-летия Улан-Удэ. Площадь была настолько переполнена, что многие зрители попали в давку. Кроме того, несколько человек теряли сознание из-за духоты в толпе. К сожалению, сильно подвёл звук – не прорвавшиеся к сцене зрители вообще ничего не слышали.
Фанатка выбежала на сцену к Хабибу на главной площади Улан-Удэ
Общество, Фото:
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