«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с концерта
Празднование Дня города в Улан-Удэ 18 июня завершилось концертом российской звезды Хабиба. К 22 часам, когда певец вышел на сцену, площадь Советов была переполнена. Горожане делились, что такое количества народа на площади не собирал ни один праздник уже очень давно.
- Толпа была густой, пробраться ближе к сцене было практически невозможно, - рассказывают очевидцы.
К сожалению, по неизвестным пока причинам «подкачал» звук. Зрители, не оказавшиеся в первых рядах, не могли разобрать ни слова. Разочаровавшись, многие пытались выбраться из толпы, из-за чего периодически вспыхивала толкотня и давка.
- В какой-то момент стало очень страшно. На площади было слишком много людей, воздух был спёртый, и даже дышать становилось трудно. Когда мы пытались выйти, все толкались, ещё зачем-то напротив Народного Хурала поставили ограждение, так что огромная масса людей шла на выход в одном направлении, было трудно. Много людей было с маленькими детьми, многие с колясками. Чудом никого из них не задавили, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.
Известно как минимум о двух случаях, когда в духоте люди теряли сознание. На место выезжала «скорая».
Те, кому удалось услышать Хабиба и насладиться концертом, остались в восторге. По их словам, певец активно общался со зрителями и отлично выложился. Свою знаменитую «Ягодку-малинку» он на радость публике исполнил не один раз. Кроме того, именно в Улан-Удэ Хабиб презентовал новую песню «Тучи круче».
Завершился День города красочным фейерверком. Зрителям он понравился, горожане восторженно кричали и массово аплодировали.
В Улан-Удэ концерт Хабиба собрал невиданное число зрителей
Общество, Фото:
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