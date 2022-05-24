Мужчина уже подал необходимые документы
Осуждённый из исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ планирует получить второе высшее образование. Он уже подал документы для поступления в университет, рассказали в УФСИН по Бурятии.
В конце 2021 года этому осуждённому уже вручили диплом о высшем образовании по программе бакалавриата по направлению «Менеджмент». Он заочно окончил негосударственное частного образовательное учреждение «Московский финансово-промышленный университет «Синергия».
Мужчина решил не останавливаться на достигнутом и освоить ещё и программу магистратуры.
Осуждённый получит второе высшее образование, находясь в улан-удэнской колонии
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